Einde van Pieter Omtzigts ziekteverlof in zicht, maar nog geen duidelijkheid over zijn toekomst

Er is nog geen duidelijkheid over wat Omtzigt de komende tijd gaat doen. Daarover zegt hij pas een besluit te nemen als hij “volledig hersteld” is, meldt Nu.nl.

Vanwege het zomerreces keert de Tweede Kamer pas op maandag 13 september terug. Maar als er in de tussentijd spoeddebatten worden aangevraagd, kan Omtzigt besluiten om daarbij aan te schuiven. De voormalige CDA’er zou ook opnieuw een ziekteverlof kunnen aanvragen; Voor Kamerleden is het mogelijk om zich tot maximaal drie keer te laten vervangen.

Eerder werd bekend dat Omtzigt zijn terugkeer in de landelijke politiek zou lanceren met een lezing op 24 september in de Zuiderkerk te Amsterdam. De lezing gaat over zijn boek Een nieuw sociaal contract. De vraag is of Pieter Omtzigt na zijn terugkeer ook gaat aankondigen een eigen partij op te richten.

‘Positie Omtzigt – functie elders’

Pieter Omtzigt zorgde er samen met Renske Leijten (SP) dat de toeslagenaffaire aan het licht kwam. Dit vormde de aanleiding tot de val van het huidige demissionair kabinet. Na de verkiezingen in maart was door de voormalige verkenner van de regeringscoalitie Kajsa Ollongren (D66) een notitie gelekt met de woorden ‘Positie Omtzigt – functie elders’. Mede hierdoor zijn de formatiegesprekken voor het nieuwe kabinet vastgelopen.

De oud-CDA’er deed vorig jaar een gooi naar het lijsttrekkerschap, maar verloor van Hugo de Jonge. Toen De Jonge zich terugtrok, werd niet Omtzigt maar Wopke Hoekstra door de partij als nummer 1 gekozen. Bij de laatste verkiezingen haalde Omtzigt echter ruim 340.000 voorkeursstemmen, wat goed is voor zo'n vijf zetels.

Harde conclusies

In juni besloot Omtzigt om het CDA na achttien jaar te verlaten en als onafhankelijk Kamerlid verder te gaan. In een document van 76 pagina’s haalde Omtzigt uit naar het CDA en hoe fractiemedewerkers en leden hem behandelden. Het document dat bedoeld was voor de commissie-Spies die intern onderzoek deed naar de teleurstellende verkiezingsuitslagen voor het CDA, werd uitgelekt.

Over de verkiezingsnederlaag concludeerde de commissie-Spies dat het CDA van zichzelf heeft verloren. Met uitzondering van interim-voorzitter Marnix van Rij, stapte het landelijke bestuur van het CDA op na de harde conclusies van het evaluatierapport dat in juli uitkwam.