Eikels gezocht: tienduizenden gaaien trekken nu door ons land, op zoek naar voedsel

Een langeafstandsvlieger is de gaai niet, daar is hij iets te plomp voor. Het is een echte bosvogel, gemaakt om van tak naar tak te springen. Als een eekhoorn verstopt de gaai noten, het liefst eikels, onder bladeren of in het zand, om ze in diep in de winter op te sporen. Maar als de eikels aan het begin van de herfst dreigen op te raken, trekken gaaien massaal op zwerftocht: een invasie.

In Nederland is er gemiddeld eens in de acht jaar zo’n invasie van de gaai (in de volksmond ook wel Vlaamse gaai). De gaai valt op door de helderblauwe vleugelstrepen op zijn grotendeels roestbruine verenkleed. Dit jaar is het weer zo ver, slechts twee jaar na de vorige invasie. In september zijn meer dan 30.000 waarnemingen van gaaien gerapporteerd. Ter vergelijking: vorig jaar waren dit er ruim 4000. Dagrecords van de afgelopen veertig jaar sneuvelen, onder meer in Loozerheide (949 waarnemingen), Dordtse Biesbosch (742 waarnemingen) en De Horde (732 waarnemingen).

“Zeker tienduizenden gaaien trekken ons land binnen”, zegt Rob Vogel, hoofd van de onderzoeksafdeling bij tellersvereniging Sovon. Het is nog onduidelijk waar de vogels vandaan komen. Vogel: “Vaak zijn er verschillende trekstromen. De vroege vogels komen uit Duitsland of België, maar later in het seizoen kunnen ze zelfs uit de Baltische staten komen.”

Kwestie van geluk

Als er voedselschaarste is, gaan ze op pad. “Gaaien zijn erg afhankelijk van loofbomen, denk aan de eik, beuk of hazel. Regionaal kunnen er grote verschillen zijn in de zaadoogst van deze bomen. Is er te weinig eten in een bos, dan gaan ze op zoek in omringende bossen.”

Of de gaaien daar wel voedsel vinden, is een kwestie van geluk. De hoeveelheid eikels in een bos dat verderop ligt, is lastig te voorspellen. Er is dus geen sprake van instinctieve migratie, zoals bij trekvogels, eerder van een wilde gok. De gaaien zwerven opportunistisch rond en waar ze eikels vinden, blijven ze hangen.

Vogel benadrukt het gebrek aan een vastomlijnd plan. “We zien wel vaak een klokbeweging in Nederland. Ze komen in Limburg het land binnen en gaan dan naar het noordwesten. Als ze bij de Noordzee komen hebben ze de keuze: overwinteren we hier of gaan we weer terug? Dat is geen luxe keuze, maar bittere noodzaak.”

Goede kansen

De verkeerde keuze kan fataal zijn, want bij een gefaalde invasie kan de helft van de populatie sterven. Wel hebben ze goede kansen in Nederland. Naast gaaien en kraaien zijn er niet veel andere eikeleters, laat staan dat er vogels tegelijkertijd met de gaai op trektocht gaan. “De enige concurrentie komt van lokale, niet-trekkende gaaien”, zegt Vogel, “die hebben het natuurlijk niet zo op de nieuwkomers.”

