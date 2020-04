Effect maatregelen langzaam zichtbaar: aantal ziekenhuisopnamen neemt af

Het aantal meldingen is niet gelijk aan het aantal overledenen in de laatste 24 uur. Sterfgevallen worden vaak pas een of meerdere dagen later door de GGD doorgegeven aan het RIVM. Mensen die aan het virus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken helemaal in de statistieken. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) geeft later op de middag nieuwe cijfers vrij over de situatie op de intensive-care-afdelingen, waar de patiënten belanden die er slecht aan toe zijn. Daar lagen donderdag 1273 patiënten. Het aantal beschikbare bedden wordt in de komende dagen uitgebreid naar 2400.

Zoals eerder verwacht worden de effecten van gesloten scholen en thuiswerken steeds meer zichtbaar. Het zijn hoopvolle signalen, maar het is te vroeg om te zeggen dat Nederland op de terugweg is. Afvlakken van de groei is nog iets anders dan dalende aantallen. Wel duurt het nu langer tot het aantal doden is verdubbeld dan vorige week. Toen was het elke vier dagen raak, nu duurt het ruim zes dagen voordat het aantal tweemaal zo hoog is.

Dit is natuurlijk een puur statistische manier van kijken naar cijfers. Een verdubbeling van 700 naar 1400 overleden Nederlanders raakt in de praktijk natuurlijk meer mensen dan een verdubbeling van 20 naar 40.

Ziekenhuizen zijn de thermometer

Daar komt bij dat het sterftecijfer volgens huisartsen veel hoger is dan de officiële aantallen die het RIVM dagelijks geeft. Niet elke Nederlander die overlijdt aan Covid-19 is getest, dus vind je niet elk van hen terug in de cijfers. Je vindt ze wél in de sterftecijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek bijhoudt. Vrijdag publiceerden zij nieuwe gegevens die de vermoedens van huisartsen bevestigden. Waarschijnlijk overlijden anderhalf keer zoveel patiënten aan Covid-19 dan testen aangeven. Van 12 tot 25 maart overleden volgens het RIVM bijna duizend patiënten aan het coronavirus. Het CBS meldt 1600 extra doden in deze periode. Het is aannemelijk dat dit virus de oorzaak is.

Hoe zwaar Noord-Brabant en Limburg zijn getroffen, blijkt uit de CBS-cijfers per provincie. Het aantal uitvaarten in de week van 23 tot en met 29 maart nam met maar liefst 80 procent toe ten opzichte van de eerste tien weken van dit jaar.

De echte thermometer van de coronacrisis zijn de ziekenhuizen. Zij zagen deze week fors meer patiënten dan vorige week, toen het gemiddelde ergens rond de 200 nieuwe opnames bewoog. Deze week is dat ongeveer 500. Maar vorige week liepen de groeicijfers nog op, een ontwikkeling die deze week is gestopt. Dat is ook het geval op de intensive care-afdelingen. Dagelijks komen er nog nieuwe patiënten bij, waardoor de piek ergens eind april, begin mei wordt verwacht. De snelheid lijkt er wel uit. Vorige week kwamen er elke dag 100 patiënten bij, vrijdag was dat aantal gezakt tot 50 extra patiënten per dag.