Eerste videoboodschap Poetin sinds stoppen muiterij Wagner

Het huurlingenbedrijf van Jevgeni Prigozjin, de Wagner Groep, blijft volgens Amerikaanse deskundigen van het Institute of the Study of War (ISW) waarschijnlijk bestaan. De paramilitairen van de Wagner Groep in Oekraïne of Rusland keren gewapend terug naar hun bases na de opstand die Prigozjin eind vorige week in het zuiden van Rusland begon. Niets wijst er op dat ze worden ontwapend en gedemobiliseerd.

Het hoofdkwartier in Sint-Persburg liet maandag weten dat het normaal functioneert. De Russische buitenlandminister Sergej Lavrov zei dat de activiteiten van de Wagner Groep worden voortgezet in de Centraal-Afrikaanse Republiek en Mali.

Zaterdag deed de politie zwaar bewapend een inval in het hoofdkwartier, kort nadat Prigozjin zijn opstand in Rostov aan de Don was begonnen. De opstand is gesmoord door een compromis met Prigozjin, die volgens het Kremlin zal uitwijken naar Belarus.

Het is volgens de waarnemers van het ISW mogelijk dat de Wagner Groep toch wordt ontmanteld en de huurlingen onderdeel van het reguliere leger worden. Maar de voorzitter van de defensiecommissie van het Russische lagerhuis, Andrej Kartapolov, zei zondag dat de Doema (het lagerhuis) werkt aan wetgeving voor de regulering van particuliere militaire ondernemingen en dat het niet nodig is de Wagner Groep op te heffen. Het is de meest gevechtsklare eenheid van Rusland, volgens Kartapolov. (ANP)