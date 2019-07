Eerste Syriëganger veroordeeld voor oorlogsmisdrijf

Dat laatste is een oorlogsmisdrijf, aldus de rechtbank, waarvoor hij 2,5 jaar moet zitten. Daarmee bestraft de rechter de foto strenger dan het Openbaar Ministerie, dat acht maanden bij de strafeis optelde voor een oorlogsmisdrijf. In het vonnis noemt de rechter het beeld van de gekruisigde man kwetsend. A. heeft door te poseren en de foto op zijn Facebook te zetten “bijgedragen aan het verder verdiepen van de vernedering’” aldus de rechter. De omgebrachte man wordt door A. behandeld als trofee.

Wat de rechter de Utrechter ook kwalijk neemt is dat hij waarschijnlijk onderdeel was van een sniper-bataljon van IS, waardoor niet kan worden uitgesloten dat hij mensen heeft verwond of gedood.

Het feit dat A. eerder al in Turkije tot zes jaar cel is veroordeeld voor deelname aan IS, zorgt weer voor strafvermindering. Hij zat maar anderhalf jaar van die straf uit. Daarom is er volgens de rechtbank geen sprake van schending van de regels dat niemand twee keer voor hetzelfde feit mag worden veroordeeld. Wel is die anderhalf jaar verrekend in de strafmaat.

In een ziekenhuis

Een zelfde redenering volgt de rechter bij de andere verdachte die tegelijk met A. terecht stond, Reda N. (24) uit Leiden. Hij kreeg dinsdag 4,5 cel voor deelname aan de terroristische organisatie IS. Ook hij bracht eerder al zo'n anderhalf jaar door in de Turkse cel, waarna hij werd vrijgelaten in afwachting van het hoger beroep. Ook bij hem is dat door de Nederlandse rechter meegewogen.

Overigens ontkennen beide mannen dat ze in Syrië hebben deelgenomen aan de gewapende strijd. Ze zeggen alleen in een ziekenhuis te hebben gewerkt. De rechtbank veegt die bewering van tafel. Uit onder meer foto's met wapens, chatgesprekken met het thuisfront en gevonden documenten van IS, blijkt dat zij wel degelijk bij de terreurgroep hoorden.

Bovendien is er volgens de reclassering bij beide verdachten kans op herhaling, vooral doordat ze nog steeds de jihadistische salafistische ideologie aanhangen. Daarom ligt het volgens de rechter voor de hand om op een later moment, als het einde van de straf in zicht komt, na te denken over bijzondere voorwaarden, als een contact- en locatieverbod.

Dat bleek twee weken geleden tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen Reda N. en Oussame A.