Eerste ruimtefoto van James Webb-telescoop geeft nieuwe kijk op het heelal

Er is meer dan dertig jaar lang door duizenden wetenschappers en technici aan gewerkt. Het project heeft al acht miljard euro gekost, maar nu is het dan zo ver. De Amerikaanse president Joe Biden had zojuist de eer om de eerste foto van de James Webb-telescoop te onthullen, een foto van de sterrencluster SMACS 0723 zoals deze er 4,6 miljard jaar geleden uitzag.

De sterrencluster heeft zoveel massa, dat de zwaartekracht het licht buigt en deze als een ‘zwaartekrachtlens’ gebruikt kan worden. Hierdoor zijn sterrenstelsels zichtbaar die nog véél verder weg zijn. De details van die sterrenstelsels die nu in beeld zijn gekomen, heeft de wereld nog nooit gezien.

“Dit is een historische dag”, zei Biden. “Dit biedt ongekende mogelijkheden. We kunnen plekken bezoeken die niemand ooit eerder heeft gezien.”

Dertig jaar lang bepaalde de Hubble ruimtetelescoop onze kijk op het heelal. De Hubble maakte fascinerende foto’s van sterrenstelsels en nevels en liet de mens tot in de verste uithoeken van de kosmos rondkijken. Maar het zicht van de Hubble was beperkt. De telescoop speurde hoofdzakelijk in het spectrum van zichtbaar licht. En er is zoveel meer straling in het heelal.

Zijn opvolger, de James Webb-telescoop, richt zich op infrarode of warmtestraling. Daardoor ziet de telescoop objecten die wel warmte uitstralen maar niet heet genoeg zijn om te schijnen. Planeten bijvoorbeeld, of manen.

Hangende telescoop

Maar hij kan ook ver weg kijken. Het licht dat in de begintijden van het universum is uitgezonden, is door de uitdijing van de ruimte letterlijk opgerekt waardoor het steeds dieper in dat infrarode spectrum is getrokken. Daardoor werd het onzichtbaar voor de Hubble, maar juist niet voor de James Webb. Bijkomend voordeel: infrarood licht schijnt makkelijker door de stofwolken in de ruimte heen. De James Webb kijkt daardoor niet alleen verder terug in de tijd, hij kan ook gebieden verkennen die voor de Hubble aan het zicht waren onttrokken.

De James Webb is op eerste kerstdag gelanceerd. Eind januari, na ongeveer een maand vliegen, kwam hij aan op zijn werkplek op 1,5 miljoen kilometer van de aarde. Op dit zogeheten Lagrangepunt ‘hangt’ hij redelijk stabiel doordat de zwaartekrachten van zon, maan en aarde elkaar enigszins in balans houden.

‘Wauw’

Na aankomst zijn alle systemen getest en werden de instrumenten aan boord afgekoeld, één ervan tot een temperatuur enkele graden boven het absolute nulpunt. Infraroodstraling is immers warmtestraling: de telescoop moet zijn metingen natuurlijk zo min mogelijk beïnvloeden met zijn eigen warmte.

Oorspronkelijk zouden dinsdag om 16.30 uur (Nederlandse tijd) vijf zorgvuldig geselecteerde foto’s van de James Webb worden gepresenteerd. Foto’s waaruit de wetenschappelijke potentie van de telescoop zou blijken, niet alleen uit de begintijd van het heelal, maar bijvoorbeeld ook van exoplaneten - het is nadrukkelijk één van de missies van de telescoop om de atmosfeer van andere planeten te onderzoeken waaruit wellicht tekenen van leven kunnen blijken. Maar het moeten ook foto’s zijn waarmee de telescoop de mensheid aan zich weet te binden. Zoals een projectleider van de James Webb in een persbericht zei: “Deze foto’s zullen zeker het langverwachte ‘wauw’ opleveren, zowel bij sterrenkundigen als bij het grote publiek.”

Laat zo’n mediashow maar over aan de Nasa, de hoofdondernemer van de telescoop. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie weet hoe je de aandacht moet trekken. De fotopresentatie is al geruime tijd geleden aangekondigd, maar toch heeft slechts een zeer select gezelschap er iets van gezien. Om de spanning nog wat verder op te voeren, werd de presentatie gesplitst. Joe Biden kreeg de primeur van één foto. De rest van de wereld mocht speculeren welke van de vijf dat zou worden.

