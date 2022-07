Een vijfde deel van een kwartet: dit zijn de boekrecensies van deze week

Alle boekrecensies die dit weekend in Tijdgeest verschenen, vindt u terug in dit overzicht.

Niet alleen zingen als Elvis, maar hem zijn

Ooit schreef VPRO-programmamaker Roel Bentz van den Berg dat hij geen weet heeft van muziek. Dat lijkt geen aanbeveling voor een bijna driehonderd bladzijden dik boek waarin gezocht wordt naar de essentie van het levenslied in de breedste zin van het woord. Maar wie De straatwaarde van de ziel leest, snapt meteen waarom de schrijver niet overdreven veel kennis nodig heeft om overtuigend over pop te schrijven. Lees hier de hele recensie.

Claudine Monteil maakt helaas heilige boontjes van Marie Curie en haar dochters

Claudine Monteil schreef een biografie over Marie Curie en haar dochters, vrouwen die zich moesten bewijzen in een door mannen gedomineerde wereld. Monteil portretteert de Curies niet, ze probeert in de hoofden van de vrouwen te kruipen en hun gedachten te lezen. Dat komt de leesbaarheid ten goede – als je van deze stijlfiguur houdt. Maar wie verwacht dat het boek over wetenschap gaat, komt bedrogen uit. Lees hier de recensie.

In ‘Gezelschap’ gaat Ali Smith verder op haar oerthema: hoe verwelkom je een ander in jouw verhaal?

Kan een kwartet uit vijf delen bestaan? Tussen 2016 en 2020 schreef Ali Smith in adembenemend tempo Herfst, Winter, Lente en Zomer. Daarin liet ze zien de polsslag van de tijd perfect aan te voelen, van brexit tot covid. Je zou denken dat met die vier romans de cirkel rond was, maar nu is er Gezelschap. Net zo vormgegeven, net zo actueel en net zo springerig in z’n verteltrant.

Zo morrelt Smith de schijnbaar afgeronde cyclus open: Gezelschap is geen vervolg – de personages uit het kwartet keren niet terug – maar hoort door alle overeenkomsten wel bij de andere vier en maakt zo de cirkel wijder. Het is Smiths oerthema in een notendop: hoe verwelkom je een ander in jouw verhaal? Lees hier de hele recensie.

Hebzucht en corruptie in een Rotterdamse haven: in ‘Va-Banque’ staat er veel op het spel

Va-banque, de derde roman van John-Alexander Janssen (1984), is een ambitieus project waarin de schrijver veel schrijnends van de huidige geglobaliseerde wereld in kaart probeert te brengen. Hoofdpersoon is Roemer de Haan, een Rotterdamse havenbaron die zijn rederij tot grote hoogte probeert op te stuwen. Hij is het schoolvoorbeeld van de harde, ambitieuze zakenman, vol geld- en machtsdromen. Lees hier de hele recensie.