Een toneelstukje om het geweten van Oranje te sussen? Nee: ‘Een avond om niet te vergeten’

Spelers van Oranje ontmoetten na hun training in Qatar een groep arbeidsmigranten. De internationals beleefden het als een feelgoodevenement.

Als de training van Oranje erop zit, in de avond van Doha, loopt een groep van zo’n twintig mannen eerst nog wat bedremmeld het veld op. Het zijn arbeidsmigranten in Qatar, afkomstig uit landen als India, Nepal, Kameroen en Ghana. Ze bouwden mee aan de stadions voor het WK.

Op het kleine balletje dat de bouwvakkers van de KNVB gekregen hebben, zetten de spelers van het Nederlands elftal en hun baas Louis van Gaal handtekeningen. Na de groepsfoto en veel knuffels – de halve covidbubbel rond Oranje blijkt ineens niet te bestaan – volgt een onschuldig partijtje voetbal. Slidings op de peperdure ledematen blijven uit. Een man probeert met een trucje Marten de Roon te passeren. Mislukt. Een Afrikaan klampt Frenkie de Jong nadrukkelijk aan.

“Ik vroeg hem naar zijn situatie hier, maar hij was vooral blij”, zei De Jong na afloop. “Hij probeerde me vooral over te halen voor Liverpool te gaan spelen.” Aanvoerder Virgil van Dijk vond het een bijzondere gebeurtenis. “Het lijkt heel simpel, maar voor hen en ook voor ons is het heel speciaal. Dit is een avond om niet te vergeten.”

‘We wilden onze eigen opinie vormen’

Tijdens het halfuurtje met de arbeidsmigranten draaiden en klikten de camera’s, van de Nederlandse en internationale media. Het statement dat de KNVB wilde maken, aandacht vragen voor de positie van gastarbeiders die voor het WK werkten, lijkt daarmee geslaagd. Van Dijk: “Ook wij zagen al het nieuws over Qatar voorbijkomen, maar we wilden onze eigen opinie vormen. Dus zelf mensen ontmoeten, dat was voor ons een groot punt. Maar persoonlijk had ik het liever achter gesloten deuren gedaan.”

Dan hadden de Oranje-internationals wellicht echt in gesprek kunnen gaan met hun gasten. Nu kon men de ontmoeting afdoen als een toneelstukje voor de bühne. Of een publiciteitsstunt. “Nee, dit doen we niet om ons straatje schoon te vegen. Dit is onderdeel van de strategie van de KNVB”, reageerde Gijs de Jong aan de rand van het trainingsveld. De secretaris-generaal van de KNVB is al enkele jaren intensief bezig met ‘Qatar’.

Vorig jaar augustus had De Jong in het Golfstaatje een ontmoeting die zijn ogen opende. Met enkele bondsbestuurders uit andere Europese landen ging hij op een geheime locatie in gesprek met arbeidsmigranten uit onder meer India, Filippijnen en Bangladesh. Uit de eerste hand hoorde De Jong schrijnende verhalen. Van huishoudelijke hulpen die in huizen gevangen werden gehouden tot mannen van amper 25 jaar die huis en haard hadden verlaten om voor een schamel loon in de hitte van Qatar risico’s met hun gezondheid te nemen.

“Die verhalen maakten indruk”, zegt De Jong. “Ze gaven ons twee dingen mee: zorg ervoor dat jullie contracten volgens de laatste wetgeving zijn én schenk aandacht aan dit probleem, maak het zichtbaar. In dat kader moet je deze avond zien.”

De KNVB heeft er nauw op toegezien dat de leef- en arbeidsomstandigheden van de werknemers van het St. Regis hotel, waar Oranje verblijft, in orde zijn. Dat is na een uitvoerige check vorig jaar besproken in aanwezigheid van de VN-organisatie voor arbeid (ILO), mensen van de ambassade, een delegatie van het personeel zelf en van de BWI (Building and Wood Workers’ International), een vakbond die gelieerd is aan de FNV.

Naar slavernij neigend kafala-systeem

De BWI is al sinds 2013 actief in Qatar en ziet nauw toe op naleving van wetten en regels. Sindsdien kwam er een hitteprotocol, werd een minimumloon ingevoerd en is het naar slavernij neigende kafala-systeem afgeschaft. Het Supreme Committee (de WK-organisatie) heeft volgens BWI de laatste jaren bij de bouw van stadions goed toezicht gehouden op de behandeling van arbeiders en ingegrepen als dat niet goed ging. Gijs de Jong: “Zoiets gaat natuurlijk nooit van nul naar honderd in korte tijd. Voor ons gaat het altijd te langzaam.”

In september bespraken de spelers van het Nederlands elftal in Zeist met welke actie ze rond het WK aandacht voor de mensenrechten zouden vragen. Het idee was een wijk te bezoeken waar arbeidsmigranten wonen. Uiteindelijk werd tot deze training besloten. Gijs de Jong had liever gezien dat de spelers met de volledig onafhankelijke arbeidsmigranten hadden gesproken met wie hij vorig jaar zelf om tafel zat. “Dat kon niet. Die mensen hadden het risico gelopen hun baan kwijt te raken.”

De groep van twintig arbeiders die woensdagavond de Nederlandse spelers ontmoetten, is feitelijk geleverd door de WK-organisatie; deze mannen deden eerder mee aan een voetbaltoernooitje van de Fifa in Qatar. BWI heeft vervolgens gecheckt of ze echt aan de stadions hebben meegebouwd. Ook de selecties van de VS, Canada en Engeland zijn de afgelopen dagen in gesprek gegaan met Qatarese arbeidsmigranten. Het merendeel van de WK-deelnemers onderneemt geen actie.

Bondscoach Louis van Gaal had zich vooraf zorgen gemaakt over de impact van deze actie op de spelers, vijf dagen voor de wedstrijd tegen Senegal. Uiteindelijk was het vooral een feelgoodevenement. “Ik zag het plezier er bij die mannen vanaf spatten”, zei Virgil van Dijk. “Dat is waar je het voor doet. Maar vanaf morgen zal knop volledig omgaan, naar Senegal.”

