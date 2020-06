Een Spaanse loft verruild voor de fiets of kamperen in de tuin van je ouders: dit is de vakantie van 2020

Fietsen naar Berlijn in plaats van een loft in Valencia

Ze kon de zeelucht al ruiken en de paella al bijna proeven. Met haar man en drie kinderen zou Lucinda Douglas uit Apeldoorn deze zomer in een loft in Valencia zitten. “Nou niks loft, het gaat niet door”, zegt ze. “Maar dat is ook onze eigen keuze hoor. We willen ons niet druk maken over een code geel of oranje en of we bij thuiskomst dan weer twee weken in quarantaine moeten zitten”, zegt ze. Ook wil de familie liever niet vliegen nu corona heerst. “Met een mondkapje op in het vliegtuig zitten lijkt me helemaal niets, dan zou ik me de hele tijd onveilig voelen.”

Dus heeft de moeder een nieuw plan bedacht. “Ik wil gaan fietsen. Naar Berlijn of naar de Ardennen. Van de reis zelf maken we dan de vakantie, tussenstops langs de route in een bed and breakfast ofzo. Dan zijn we niet afhankelijk van anderen én lekker in de buitenlucht, chill toch?” Of ze haar kinderen ook zo ver gaat krijgen om mee te fietsen? Lachend: “Dat wordt wel een uitdaging.”

Met de caravan twee weken in de tuin van je ouders kamperen

Tonnie van Doorn (43, links), zijn vriend Martin (44) en hond Lukas gaan twee weken kamperen. Beeld Tonnie van Doorn

“Eerst maar eens kijken of de banden niet leeg zijn”, zegt Tonnie van Doorn uit Eindhoven. Samen met zijn vriend Martin en zijn labradoedel Lukas trekt hij er deze zomer weer eens met de caravan op uit. Bestemming? “De tuin van mijn ouders”, zegt hij. “Ze wonen in Tienhoven bij Maarssen en ze hebben een supergrote tuin in een natuurgebied en een tuinhuisje met sanitair, dus we kunnen daar coronaproof vakantie vieren.” Zijn zus kwam met hetzelfde idee. Lachend: “We moesten dus op tijd boeken!”

Van Doorn is blij met het vakantieplan. “Ik wil nu ook niet naar het buitenland. Op vakantie wil je onbezorgd zijn en ik zou me dan steeds druk maken over welke regels er in dat land gelden. Daarnaast vind ik het vanwege de coronamaatregelen veel minder gezellig om ergens op een terras te zitten.” Nu is de planning simpel. “Lekker wandelen met de hond, boeken lezen, barbecueën, en mijn ouders – op afstand – zien. En er komen ook een aantal vrienden met een tentje langs. Echt vakantie dus.”

Doorwerken om weer een buffer op te bouwen

Nienke Hers (35) blijft deze zomer thuis om door te kunnen werken. Samen met haar vriend Paul Timmers (43), zoon Ton (1) en dochter Fem (4). Beeld Nienke Hers

Nienke Hers en haar vriend Paul Timmers gaan deze zomer niet op vakantie. Het jonge gezin uit Roosendaal heeft een dochter van vier en een zoontje van één. “We blijven dit jaar thuis omdat mijn vriend zelfstandig ondernemer is geworden toen de coronacrisis uitbrak”, legt Hers uit. Zelf heeft ze ook een eigen onderneming, daarnaast geeft ze les op een hogeschool. “We voelen de crisis financieel en willen in de zomer graag doorwerken om onze buffer weer een beetje op te bouwen.”

Toch: de hele zomer thuisblijven ziet het gezin ook niet zitten. “We denken aan een huizenruil met mijn vader. Die woont in het midden van het land en heeft een grote tuin met een klimrek, een glijbaan en een zwembadje. Als de zon schijnt, is dat net een vakantiehuisje en daar kunnen we ook goed werken.” Of ze de vakantie later weer gaan inhalen? “Ik weet het niet. Ik denk dat corona nog wel even blijft, dus een verre reis zit er voorlopig niet in, maar er zijn gelukkig genoeg avonturen te beleven in Nederland.”

Gewoon op vakantie naar het Verenigd Koninkrijk

Léontine van Geffen-Lamers (50), haar man Sjoerd (48) en hun zoons Sebastiaan (16, links) en Balder (14, rechts) uit Leuvenheim gaan deze zomer op vakantie naar het Verenigd Koninkrijk. Beeld Léontine van Geffen-Lamers

Léontine van Geffen-Lamers en haar gezin gaan deze zomer drie weken naar het Verenigd Koninkrijk. “Dat beviel vorig jaar goed. En dit jaar zeiden we: als het kan dan gaan we.” Met hun eigen auto stappen ze op de boot en rijden ze daarna van Wales, via Manchester naar Edinburgh. “We blijven een week in iedere stad en verblijven in huisjes met alle voorzieningen die we nodig hebben. We zijn daardoor niet bang om besmet te worden”, zegt Van Geffen-Lamers. “We kijken er al heel lang naar uit. Door het lange thuiszitten hebben we allemaal wel behoefte aan een andere omgeving. We willen wel zeker weten dat we daar niet twee weken in quarantaine hoeven, dus we houden de site van de ANWB goed in de gaten.”

Wat ze op vakantie gaan doen? “We kunnen vast niet overal naar binnen, dus we zullen veel buiten zijn. Ik heb wel twee pubers die heel graag de Britse voetbalstadions van binnen willen zien. Hopelijk kan dat.”

