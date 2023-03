Een slimme bloem gebruikt zijn natuurlijke charmes om te verleiden

Planten halen alles uit de kast om insecten te lokken. De ultieme verleiding uiteraard, is de belofte van seks. Daarin slaagt de Zuid-Afrikaanse Gorteria diffusa. De bloem weet een heel aardige imitatie van een vrouwtjesvlieg op zijn bladeren te maken, goed genoeg om een mannetje te foppen. En tegen de tijd dat die doorheeft dat het er vandaag niet in zit, heeft de gorteria het stuifmeel te pakken dat de plant in staat stelt om zich wél voort te planten.

Hoe kan zo’n ingenieuze truc ontstaan in de luttele twee miljoen jaar dat de gorteria bestaat? Het antwoord stond woensdag in het tijdschrift Current Biology. De plant heeft absoluut niet de tijd gehad om een apart lokvrouwtjesgen aan te maken, maar dat hoeft ook niet. De gorteria maakt gebruik van wat hij al had.

Drie genen die elk een andere functie vervullen spannen samen om dit unieke effect te bereiken. Het ene gen zorgt voor het transport van ijzer door de plant, een ander laat de wortelharen groeien en het derde controleert wanneer de plant bloeit. Als ‘bijbaan’ werken de drie samen om de lokvlieg te maken.

Onderzoeker Roman Kellenberger van de universiteit van Cambridge was zelf verbaasd over zijn bevindingen. “We hadden verwacht dat zoiets complex als een nepvlieg lange tijd nodig had om te evolueren, met veel betrokken genen en mutaties. Maar door drie bestaande sets genen te combineren gebeurde het veel sneller.” En dat heeft de gorteria helpen overleven in de Zuid-Afrikaanse woestijn.

