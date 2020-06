Een paar van de Veluwse wolvenwelpen zijn mogelijk dood

Een vierde welp is afgelopen maart doodgereden op de provinciale weg tussen Epe en Nunspeet. De vijfde welp verblijft nog in het gebied. Dat blijkt uit gegevens van Bij12, de de uitvoeringsorganisatie voor de Nederlandse provincies.

Op de Veluwe zijn twee wolventerritoria aanwezig. Midden op de Veluwe leeft een solitaire wolvin, en in het noorden van het gebied leeft een roedel die vorig jaar welpen kreeg. Vanuit het buitenland is bekend dat gemiddeld de helft van de welpen het eerste jaar niet overleeft. Van de Veluwse roedel zijn mogelijk vier van de vijf welpen dood. Van slechts een van hen is aan de hand van uitwerpselen genetisch aangetoond dat hij nog in het territorium verblijft.

Vorige maand werden in de provincie Noord-Brabant tientallen schapen doodgebeten door een wolf. Een bewakingscamera in Vlijmen legde vast hoe een wolf enkele schapen van een hobbyboer greep. Niet eerder was zo’n aanval op beeld vastgelegd. Uit DNA-analyse bleek dat deze aanval niet was uitgevoerd door een van de wolven van de Veluwe, maar door een jonge mannelijke wolf uit het Herzlakeroedel uit Nedersaksen in Duitsland. Deze roedel huist op zo’n 40 kilometer van de grens met Drenthe. Het mannetje trok via de Betuwe (waar hij eind maart zes schapen en een geit doodde) naar Brabant.

Discussie

De wolvenaanvallen in Brabant wakkerden de discussie aan over de vraag hoe gewenst de wolf in Nederland is, nu het dier na 150 jaar afwezigheid is teruggekeerd. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister Schouten (landbouw, natuur en voedselkwaliteit) onderzoek laten doe naar het ‘maatschappelijk draagvlak’ voor de hervestiging van de wolf in Nederland. Uit de deze week gepubliceerde resultaten blijkt dat 57 procent van de ruim tweeduizend ondervraagden – die representatief zijn voor de Nederlandse bevolking – positief staat tegenover de terugkeer van de wolf. Twee derde van de ondervraagden ziet de wolf als ongevaarlijk. De meeste Nederlanders zullen natuurgebieden met wolven dan ook niet mijden, en een ontmoeting met een wilde wolf zouden de meeste Nederlanders (77 procent) een bijzondere ervaring vinden.

Hek om provincie

Provinciale politici denken daar anders over. Een meerderheid in de Provinciale Staten van Friesland steunde deze week een motie van de VVD die opriep de wolf te weren. Eind maart heeft een wolf vijf schapen gedood bij het Friese Donkerbroek. De dagen ervoor gebeurde dat met schapen net over de provinciegrens in Drenthe. De VVD in de Friese Staten pleit voor een hek om de provincie, om de wolf weg te houden. Als het dier toch opduikt, kan het volgens de VVD met een verdovingspijl worden neergeschoten en elders in Europa weer worden losgelaten.

De provincie Noord-Brabant stelde in de periode dat de wolf er rondzwierf netten met stroomdraad ter beschikking aan boeren om hun vee te beschermen en de wolf af te schrikken. Volgens Bij12 is de bewuste wolf inmiddels verder getrokken en verblijft het mannetje nu in België.

Beschermde diersoort

De wolf is een beschermde diersoort. Volgens de Europese Habitatrichtlijn zijn EU-lidstaten sinds 1979 verplicht om in het wild levende wolven in hun natuurlijke verspreidingsgebied te beschermen. Dat betekent dat het doden of vangen van wilde wolven strafbaar is én dat landen moeten zorgen voor een ‘gunstige staat van instandhouding’ van de wolvenpopulatie. Sinds 2014 geldt de wolf bovendien als beschermde inheemse soort in Nederland.

