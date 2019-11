Eén op de tien Nederlanders heeft een beetje DNA van een ‘koekoekskind’

Eén op de tien Nederlanders en Vlamingen heeft een beetje DNA van de spreekwoordelijke ‘melkboer’: genetische gegevens van mensen die niet afkomstig zijn uit de eigen bekende familie. Vooral in gezinnen van arme stedelingen in de negentiende eeuw werden veel bastaardkinderen geboren, zo ontdekten onderzoekers van de Katholieke Universiteit Leuven.

Het hoge aantal bastaardkinderen in de steden valt vooral op in vergelijking met het platteland, schrijven de onderzoekers in het tijdschrift Current Biology. In de periode 1850-1900 was het percentage ‘koekoekskinderen’, door de onderzoekers ook wel de ‘koekoeksgraad’ genoemd, op het platteland zo'n 0,5 procent: in de steden kon dat oplopen tot 6 procent.

Het blijft voorlopig speculeren waarom het percentage in de steden zoveel hoger lag, zegt geneticus Maarten Larmuseau op de website van de KU Leuven. “Het hoge cijfer bij de arme stedelingen kan mogelijk te verklaren zijn door affaires, maar zeker ook door verkrachting of prostitutie. Het staat buiten kijf dat de sociale context – een tijd van hongersnood, cholera-epidemieën, sociale onrust – een zware impact had op het aantal koekoekskinderen.” Ook was er op het platteland meer sociale controle, waardoor het aantal bastaardkinderen daar laag bleef, zegt de onderzoeker.

Duizend Nederlandse en Vlaamse mannen

Voor het onderzoek vergeleken de onderzoekers het DNA van duizend Nederlandse en Vlaamse mannen met hun stamboom. Larmuseau legt uit: “Als twee mannen een voorouder in de vaderlijke lijn delen, dan moet je dat bevestigd zien in hun DNA-profiel. Als de juridische stamboom niet klopt met de biologische, is er dus sprake van minstens één kind dat binnen het huwelijk juridisch wel erkend is, maar dat biologisch geen band heeft met de vader.”

