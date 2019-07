Een nieuw hitterecord: 39,5 graden

Daarmee is het voor het eerst in Nederland ergens 40 graden. Ook is het op vijf andere locaties is het ook al rond 39 graden. In vrijwel het hele land is inmiddels sprake van extreme hitte.

Eerder op de dag werd er gemeld dat er in Deelen een maximum van rond de 42 graden werd gemeten. Snel haastte Weerplaza zich meteen om te melden dat het ernstig twijfelt aan of de meting van het KNMI wel klopt. “Want in tien minuten tijd steeg het kwik er maar liefst met twee graden.” Ook weerman Gerrit Hiemstra liet in een extra ingelaste nieuwsuitzending van het journaal weten dat dit kan kloppen, en een meetfout zou zijn. Inmiddels heeft het KNMI de meting aangepast naar 39,5 graden - waarmee het nog altijd het record van gisteren verbrak.

Dat het record van gisteren verbroken zou worden, stond vroeg op de dag al vast. De temperaturen liepen vanochtend al sneller op dan woensdag, toen het oude record dat sinds 1944 stond uit de boeken ging. De Bilt telt dit jaar al tien datum-warmterecords. In februari werden er vier genoteerd, in juni drie en in juli tot dusver ook drie (23, 24 en 25 juli). Daarnaast werd op 18 februari nog het datum-warmterecord geëvenaard.

Op onderstaande kaart van Weerplaza worden de temperaturen bijgehouden (als de kaart niet goed zichtbaar is, klik dan hier).

‘Matig je watergebruik’

Waterbedrijven in Nederland roepen de afnemers op om zuinig om te gaan met kraanwater. De bedrijven zien deze week een grote toename in het watergebruik. Er is volgens hen in Nederland voldoende drinkwater, maar tijdens piekuren ‘s morgens en ‘s avonds kan de vraag zo groot zijn dat de waterdruk wegvalt, zodat er bruin of minder water uit de kraan komt.

Waterbedrijf Groningen heeft op de warme woensdag een extra gebruik van 36 miljoen liter kraanwater gemeten. Oasen, dat het drinkwater in Zuid-Holland verzorgt, zag het totale verbruik woensdag oplopen naar meer dan 140 miljoen liter water.

Volgens Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland met 5,6 miljoen klanten in zeven provincies, is gemiddeld 30 miljoen liter water per dag extra gebruikt. De watervraag neemt op hete dagen met 40 procent toe. Vitens wijst erop dat een minuut korter douchen per dag bijna 2200 liter water per persoon per jaar bespaart. Gebruik van een waterbesparende douchekop levert nog eens 32 liter water per minuut douchen op.

De waterbedrijven benadrukken dat Nederland moet leren om zuiniger te zijn met water. Als de zomers steeds vaker heel warm worden en er elke keer periodes zijn dat er veel meer water wordt gebruikt, zou Nederland in 2050 100 miljard liter extra kraanwater nodig hebben. Dat is onhaalbaar, volgens de waterleveranciers, en daarom moeten mensen er nu al aan wennen om op hete dagen goed op hun waterverbruik te letten.

Smogalarm en code oranje

Wegens de extreme hitte heeft het KNMI code oranje afgekondigd; dat duurt volgens het weerinstituut in ieder geval tot en met de nacht naar zaterdag.

Code oranje geldt voor het hele land, met uitzondering van het Waddengebied. Daar geldt code geel. Code oranje houdt in dat er grote kans is op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast.

Het RIVM heeft een ‘smogalarm’ gegeven voor delen van Noord-Brabant, Zuid-Holland, Limburg, Zeeland, Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. De luchtkwaliteit wordt donderdag in delen van deze provincies ‘zeer slecht’ als gevolg van de vorming van ozon in de lucht.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kan iedereen last krijgen van de luchtverontreiniging. Het gezondheidsinstituut adviseert mensen die klachten hebben om binnen te blijven, zolang het daar koel genoeg is. Zware lichamelijke inspanningen zouden beperkt moeten worden.

Smog door ozon kan hoesten, kortademigheid, verergering van astmaklachten en een verslechtering van de longfunctie veroorzaken. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen. Morgen is er opnieuw kans op smog, maar de concentraties zullen naar verwachting lager zijn.

Sinds dinsdag is het Nationale Hitteplan van het RIVM van kracht, omdat de extreme hitte tot problemen kan leiden voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Gewaakt moet worden voor uitdroging en oververhitting.

Op het Malieveld werd gisteren een groot watergevecht georganiseerd om gezamenlijk af te koelen. Beeld ANP

‘IJs is vooral pret voor dierentuinbewoners’

Dierentuinen geven veel van hun bewoners in deze hete dagen ijsjes met daarin groente en fruit. Wildlands Adventure Zoo in Emmen legt zelfs knuffelijsblokken in de dierenverblijven. “Zulke verwennerijtjes zijn vooral om de dieren te vermaken en wat afleiding te bezorgen. Het is helemaal niet noodzakelijk”, aldus Bas Lukkenaar van Burgers’ Zoo in Arnhem.

Dierverzorger Peter Bleesing van Artis in Amsterdam vult aan: “Dieren krijgen ijs om dezelfde reden als kinderen: het is leuk, het is lekker en het verkoelt even. Daarom zetten we ook badjes neer bij de gorilla’s en bij de wilde honden. Maar ook zonder zulke dingen kunnen beesten in moderne dierentuinen de hitte heel goed aan.”

“Dieren gaan verstandiger om met deze hitte dan de meeste mensen. Ze zoeken een schaduwrijke plek en houden zich rustig. Dieren verspillen nooit energie. Je zult geen enkel dier voor de lol een rondje zien rennen, zoals sommige mensen nog doen in deze tropische dagen”, aldus Lukkenaar.

Beeld ANP

Diertransport gaat door

Het transport van varkens naar de slacht gaat ook tijdens het hitterecord van bijna 40 graden gewoon door. Dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights bracht donderdag beelden van de aanvoer van varkens bij een slachterij van Vion in Boxtel naar buiten. Daarop is te zien hoe de dieren schuimbekkend naar adem happen.

“Bij 37 graden in de schaduw en meer dan 50 in de zon reden de vrachtwagens, onder toeziend oog van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit NVWA, ook na 12.00 uur nog gewoon de poort van het varkensslachthuis binnen. Wat is een hitteprotocol waard als er ook rond het middaguur van de warmste dag ooit nog varkens op de weg zitten?”, vraagt Erwin Vermeulen, campagneleider bij Animal Rights zich af.

Tijdens de hittegolf van een maand geleden deelden controleurs van de NVWA verschillende boetes uit aan veetransporteurs die het hitteplan met voeten traden. “Dit lijkt geen afschrikkende werking te hebben gehad”, zegt Vermeulen.