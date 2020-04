Een huisje geboekt voor de meivakantie? ‘Met reizen doe je het virus een groot plezier’

‘Blijf zoveel mogelijk thuis’. Premier Rutte zei het nog maar eens nadrukkelijk, tijdens de persconferentie afgelopen dinsdag. Maar de persconferentie was nog niet afgelopen of Natuurhuisje.nl, een site waarop vakantiewoningen in de natuur worden aangeboden, zag het aantal boekingen exploderen.

“Sinds twee weken zien we een toename van het bezoek aan de site en van reserveringen”, zegt Robert van Veen, marketingmanager van Natuurhuisje. “Het zijn nu vooral lastminuteboekingen voor mei. Afgelopen weekend steeg dat aantal al, maar dinsdagavond half acht ging het opeens heel hard. Deze week hebben we een ruime verdubbeling van het aantal boekingen vergeleken bij vorig jaar.”

Met dit mooie weer snakken mensen naar een beetje buitenlucht en bewegingsvrijheid. ‘Hou vol, doe dit voor elkaar, en help elkaar’, zei Rutte, maar een verbod op reizen of vakanties kwam er, in tegenstelling tot in buurlanden Duitsland en België, niet. Kamperen zonder eigen sanitaire voorziening is nog verboden, maar in de meeste provincies kunnen vakantiehuisjes worden gehuurd. Recreatieparken zien de belangstelling van het publiek dan ook stijgen.

‘Het virus is gebaat bij veel nieuwe contacten’

Ook bij Landal Greenparks, dat bungalowparken heeft door het hele land, is sprake van een stijging van het aantal boekingen. Al gaat het volgens woordvoerder Jeannette ten Kate slechts om een lichte toename. “Sinds het coronavirus in het land is, worden boekingen geannuleerd. Nu zien we dat mensen toch weer zin krijgen om eropuit te gaan. Maar ik zou niet zeggen dat Nederland nu massaal op vakantie gaat. De bezettingsgraad van de parken ligt in deze meivakantie op 10 à 20 procent in plaats van de gebruikelijk 100 procent.”

Het is niet verboden, maar of het verstandig is om op vakantie te gaan in een ander deel van het land, is een ander verhaal. “Het beste is thuisblijven,” zegt Hans Heesterbeek, hoogleraar theoretische epidemiologie aan Universiteit Utrecht. “Met reizen doe je het coronavirus een groot plezier. Het virus is immers gebaat bij veel nieuwe contacten. Als je vanuit Brabant naar Groningen reist of andersom, zorg je daarvoor.”

Dat zegt ook John Paget, epidemioloog en onderzoeker bij het Nivel. “Ik heb gekeken naar Chinese data. Wuhan, waar alles is gestart, ligt 1000 kilometer van Peking en Sjanghai. Dat zijn dichtbevolkte regio’s van 20 miljoen inwoners. Toch hebben ze daar slechts 500 tot 600 besmettingen en is het aantal doden minder dan 10. Een groot verschil met de situatie in de VS en Europa, waar het virus zich over grote afstanden heeft verspreid. Hoe kan dat? Chinezen hebben niet gereisd. Rustig thuisblijven dus, dat geldt vooral voor mensen in zwaar getroffen gebieden, zoals in Noord-Brabant.”

Er is een groot ‘maar’

Toch denken beide epidemiologen dat je de risico’s klein kunt houden als je op vakantie gaat. Paget: “Als je met een camper in een verlaten omgeving gaat staan, loop je geen risico. Op een camping met veel mensen is dat natuurlijk heel anders. Maar als je in de auto stapt en je rijdt naar een bos waar niemand is, kan dat op zich prima. Dat is ook belangrijk voor je eigen gezondheid. Alleen is er een groot ‘maar’. Als iedereen de auto pakt op zoek naar stille plekken, is het nergens meer stil en nemen de risico’s toe.”

Heesterbeek: “Met je gezin in je eigen auto naar een vakantiehuisje, je eigen eten meenemen, een stukje over het strand lopen: dat is relatief onschuldig. Maar blijf je ervan bewust dat het virus schaamteloos gebruik maakt van elk contact. Ga niet gezellig door een stadje wandelen en maak het huisje bij aankomst en na afloop heel goed schoon.”

Lees ook:

Het land gaat nog lang niet van het slot af

Om het coronavirus adequaat te kunnen bestrijden ligt het openbare leven nog zeker vier weken stil. De komende weken zal de testcapaciteit fors toenemen.

Dit is de invloed van corona op onze mentale gezondheid

Wat doet de coronacrisis met onze mentale gezondheid, en welke invloed hebben we daar zelf op? Twee deskundigen vertellen erover, en geven tips.