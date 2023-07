Een eindtijdprofetie uit Horst aan de Maas

Schrijft u maar in uw agenda: op zondag 17 september 2023 komt Jezus op de wolken. Hoe laat, is niet bekend. Daarna begint wereldoorlog nummer drie die de aarde in een ongeëvenaard slachthuis verandert, zodat er op Goede Vrijdag 2026 nog maar twaalf mensen over zijn.

Twijfel aan deze duistere, bijbelse voorspelling is niet nodig. De bedenker van dit alles, Rinus Jantz, legt het op zijn site debeloofdeschepping.nl met duizelingwekkende kleurenschema’s piekfijn uit. Zo voegt Jantz, van beroep onderhoudsdeskundige van blusmiddelen, zich in een onafzienbare rij ondergangsprofeten.

Op de Wikipediapagina met aangekondigde ondergangen staan honderden data waarop het afgelopen zou zijn met ons. Die lijst is verre van compleet. Zo ontbreekt de profeet Heinrich van Geene, alias de profeet Elia uit Heinenoord. Hij voorzag het einde op 14 november 2001. Helaas voor hem verstreek die woensdag zonder noemenswaardige rampen.

Nu mag ook Jantz, de zelfverklaarde ‘Discipel van de Eindtijd’ te Horst aan de Maas, aan de stoet der apocalyptische zwartkijkers worden toegevoegd. Of heeft hij misschien toch gelijk? Dat weten we twee dagen voor Jezus’ wederkomst, op 15 september aanstaande. Dan zal Poetin ‘plotseling’ sterven, voorspelt Jantz. Dat kan nu alleen nog maar plotseling zijn en niet meer onverwacht, want u weet het nu allemaal.

