Dubbele sprinttitel EK: Scheperkamp voegt zich als uithangbord nieuwe schaatsgeneratie bij Leerdam

Jutta Leerdam (23) was al het boegbeeld van de nieuwe Nederlandse schaatsgeneratie, de één jaar jongere Merijn Scheperkamp voegde zich er zaterdagmiddag als het nieuwe uithangbord bij. Waar zij haar status waarmaakte, onderstreepte hij zijn ontbolstering.

Dat Scheperkamp in het Noorse Hamar in het kielzog van Leerdam voor een machtsgreep tekende, had symboliek. De weg die zij al aflegde, wil hij ook graag inslaan. De triomftocht in de iconische schaatstempel Vikingskipet paste daarom in de carrière die hij voor ogen heeft. “Een titel afgevinkt?”, herhaalde hij de vraag die hem werd voorgelegd. In zekere zin wil ja, antwoordde hij na een korte bedenktijd. “Het mag zeker niet bij deze ene blijven.”

Weinig te verliezen hebben

Scheperkamp had weinig te verliezen gehad in het Vikingskipet. Hij hoefde niet maar mocht, voelde zich de underdog. De druk lag bij Hein Otterspeer, die na de eerste dag de leiding had genomen en op 34-jarige leeftijd hoopte zijn eerste internationale titel te pakken. Maar de veteraan in het gezelschap greep opnieuw mis, nadat hij door een misslag en een bijna-val in de laatste bocht op de 500 meter zijn tijd verstierde. De averij die Otterspeer opliep, bleek ondanks de winst op de afsluitende kilometer niet meer te repareren. “Ik heb het goud laten glippen”, verzuchtte hij na de desillusie. “Ik kan wel zeggen dat ik me verslagen voel.”

Kunnen schaatsen vanuit onbevangenheid: vorig jaar december had Scheperkamp ook al laten zien waar dat toe kan leiden. Destijds overrompelde hij de gevestigde top bij het olympisch kwalificatietoernooi. Niet Dai Dai N’Tab maar de toen 21-jarige Hilversummer won het kortste sprintnummer en eiste een startbewijs voor de Winterspelen in Peking op. Tot ieders verrassing, ook van hemzelf. Van het ene moment lag hij vier jaar voor op het schema dat hij in gedachten had gehad.

Toch had Scheperkamp wel degelijk nervositeit gevoeld toen hij als koploper de slotrace in ging. “Het was lastig om als leider die laatste 1000 meter te rijden. Eén foutje en je verliest zo een halve seconde. En dan had ik nog in problemen kunnen komen, omdat Hein al het hele jaar op deze afstand heel stabiel rijdt.”

Het mes op de keel willen krijgen

De afgelopen jaren leerde Scheperkamp al dat het er juist op momenten van spanning op aankomt het beste van jezelf te laten zien. Een eigenschap die Leerdam ook als geen ander bezit. “Ik heb het nodig om het mes op de keel te krijgen”, verklaarde ze na haar eindzege. “Dat haalt het beste in me naar boven.”

Uitgedaagd werd ze ditmaal niet. Al op de openingsdag beroofde Leerdam het sprinttoernooi bij de vrouwen van alle spanning, en met winst op de 500 meter in een rechtstreekse confrontatie met Femke Kok op dag twee gooide ze deur helemaal in het slot. Dat de tegenstand mager was geweest, deerde haar niet. “Ik heb geen grip op wat anderen laten zien.” Afbreuk deed het geenszins, vond ze. “Elke titel is er een, hier had ik mijn zinnen op gezet. Dus ja, ik ben blij.” Kok, die nog wel de eerste 500 meter had gewonnen, complimenteerde haar met de suprematie. “Jutta was gewoon té goed. De tweede plek was voor mij echt het maximaal haalbare.”

Scheperkamp herkent zich in eerzucht Leerdam

In de eerzucht die Leerdam telkens toont, herkent Scheperkamp zich. Dat schept een band. Vanaf het moment dat zij dit voorjaar de overstap naar Team Jumbo-Visma maakte, de formatie van kampioenenmaker Jac Orie waar Scheperkamp dit jaar van de opleidingsploeg naar de hoofdmacht promoveerde, vonden de twee elkaar dan ook. “We zijn maatjes worden.”

De eigenschappen die ze daarbij delen zijn perfectionisme en de hang naar structuur in de trainingen. “We hebben dezelfde denkrichting”, noemde Scheperkamp dat. Ofwel: ze willen niets aan het toeval overlaten, zetten een tandje bij als het moet. “Het kan áltijd beter”, aldus Leerdam.

Waar die professionele inslag en toewijding in kan uitmonden, liet Leerdam reeds zien. In de afgelopen drie jaar stelde ze een imposante erelijst samen: naast haar twee Europese sprinttitels en het WK-goud op de 1000 meter werd ze ook nog wereldkampioen op de sprintvierkamp, veroverde ze twee keer EK-goud op de kilometer én eindigde ze afgelopen februari bij de Winterspelen op de 1000 meter als tweede achter de Japanse Miho Takagi.

Het is de droom van Scheperkamp om tot eenzelfde palmares te komen. Maar na zijn primeur stond hij het toe eerst te genieten van dít succes. “Het toernooi naar je hand zetten, moet je toch maar even doen. Maar in de vier races ben ik twee keer tweede en een keer eerste geworden, dus ik denk dat ik de terechte winnaar ben.”

Roest en Rijpma-De Jong ondanks Noorse oppositie aan kop Titelverdedigers Patrick Roest en Antoinette Rijpma-de Jong gaan bij de EK allround in Hamar na twee afstanden zoals verwacht aan kop. Toch kregen ze op de openingsdag oppositie van het thuisland. Roest werd op de 5000 meter verrassend geklopt door Sander Eitrem. De Noor was ruim een seconde sneller: 6.12,15 om 6.13,31 minuten. Eitrem bracht daarmee de spanning in het toernooi terug, nadat Roest wel de snelste op de 500 meter was. De Jong-Rijpma legde het op de 3000 meter af tegen Ragne Wiklund (3.59,92 om 4.01,40), maar door haar superioriteit op de 500 meter gaat zij nog royaal aan de leiding.

