Drukte, tegenstrijdige informatie en veldbedden op Schiphol door tankstoring

Reizigers via Schiphol hebben donderdag nog de hele dag last van hinder. Door een langdurige storing in het tanksysteem werden woensdag 180 vluchten, vooral Europese, geannuleerd. Intercontinentale vluchten kregen voorrang. Duizenden gestrande reizigers moeten vandaag worden omgeboekt. Pas half tien is het tanken van vliegtuigen weer mondjesmaat opgestart, en konden enkele vluchten vertrekken.

Het begon nog onschuldig, om één uur ’s middags, met een storing bij Aircraft Fuel Supply, een extern bedrijf dat de kerosinelevering verzorgt. Dat komt wel vaker voor. Maar de storing met onbekende oorzaak hield bijzonder lang aan. En het gebeurde juist in de drukke vakantieperiode op een van de grootste vlieghubs van Europa. Er moesten zelfs veldbedden aan te pas komen voor reizigers die noodgedwongen op de luchthaven moesten overnachten.

Honderden gestrande passagiers stonden vergeefs voor de enkele servicebalies. Ook de rij bij de afdeling Nagezonden Bagage was lang. Brabanders die om negen uur in de ochtend uit Kaatsheuvel waren vertrokken voor een vakantie met Transavia naar Gran Canaria wisten elf uur later nog niet of ze hun ingecheckte bagage die dag zouden terugkrijgen. Toen na drie uur in de cabine de airco het begaf, hadden ze hun toestel mogen verlaten.

Hotel boeken

Uiteindelijk werd iets na achten ’s avonds omgeroepen dat mensen wier vlucht was geannuleerd beter konden vertrekken: “Ticketbalies kunnen u niet helpen”, aldus de omroeper. In het Engels werd het advies toegevoegd om zelf een hotel te boeken.

Maar wie betaalt dat? “Onze schuld is het niet”, zegt een KLM-woordvoerster. Consumentenorganisatie EU-claim beweert dat compensatie niet mogelijk zal zijn, omdat de storing niet is te voorzien door vliegmaatschappijen. Die strijd zal later worden uitgevochten.

De hoteloptie is in ieder geval veel te duur voor een Mozambikaanse familie van tien. Zij maken vanuit Maputo een tussenstop op weg naar Lissabon. “Hoe hoor je of we morgen wel weg kunnen?”, vraagt Paolo João. Niemand die het weet. Grondpersoneel geeft tegenstrijdige informatie. Een KLM-woordvoerster zegt telefonisch dat het bedrijf reizigers per app informeert, maar daar merken boze passagiers niets van.

Hoge temperatuur

De storing lag niet aan de extreem hoge temperaturen, verzekert woordvoerster Madelon van der Hof van Schiphol. Passagiers kregen vanaf half drie last van vertraging. Tegen zes uur staat het ongekende aantal van zeventig toestellen in de wacht. Ook het schema van inkomende vluchten is grondig verstoord: die zijn tot een derde gereduceerd. De lucht rond het vliegveld is zeldzaam leeg, blauw en rustig.

Toch verschijnt tegen half acht ’s avonds Jiska Kastelijn met haar dochters van zeven en tien op de parkeerplaats van het vliegveld met één grote rolkoffer. Ze hebben op de KLM-website gezien dat hun vlucht van tien uur naar het Italiaanse Genua op tijd vertrekt.

Dat vliegtuig waarin de familie Kastelijn straks zit, is een van de weinige die vertrekt: “We boffen”, vertelt ze om half tien opgewekt. Jiska’s zus is anti-Schiphol activist in Amsterdam-West en zijzelf lijdt ‘een beetje’ aan vliegschaamte. “Deze grote vliegstilte scheelt heel wat fijnstof. Gunstig voor het klimaat”, meent Kastelijn. Drie kwartier later zit ze in een Uber-taxi naar huis, met ‘verdrietige kinderen’.