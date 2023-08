'Drone vernietigt Russische straaljager'

Een Russische rechtbank heeft vrijdag de organisatie die de nalatenschap van de Russische mensenrechtenactivist en Nobelprijswinnaar Andrej Sacharov uitdraagt opgeheven. Het is de nieuwste stap van de Russische autoriteiten om kritische dissidente activisten en organisaties het zwijgen op te leggen.

Sacharov overleed in 1989 en speelde een sleutelrol in de ontwikkeling van de waterstofbom in de Sovjet-Unie, maar streed later voor mensenrechten en vrijheid van geweten en meningsuiting. In 1975 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede, maar mocht van het Sovjetregime niet afreizen naar Noorwegen om die in ontvangst te nemen. In 1980 ging hij gedwongen in interne ballingschap, die pas zes jaar later eindigde.

Onwenselijk

De organisatie die zijn nalatenschap onder haar hoede heeft, beheert onder andere het museum en de archieven van het Sacharov Centrum in Moskou. Russische autoriteiten bepaalden in 2014 al dat de stichting een 'buitenlandse' agent is. Eerder dit jaar werd de organisatie uit haar eigen pand gezet.

Onafhankelijke organisaties, journalisten, critici, activisten en leden van de politieke oppositie staan in Rusland onder grote druk gedurende de afgelopen jaren. Die druk is exponentieel toegenomen sinds de Russische inval in Oekraïne begon. Meerdere onafhankelijke media en organisaties hebben gedwongen de deuren moeten sluiten.

Russische autoriteiten typeren zulke media en organisaties vaak als 'buitenlandse agenten' of verbieden ze als 'onwenselijk', schrijft het Amerikaanse persbureau AP. Meerdere activisten worden ook strafrechtelijk vervolgd. (AP)