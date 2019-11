Drie doden en tientallen gewonden door zware aardbeving in Albanië

Het epicentrum van de aardbeving lag op ongeveer 30 kilometer van de hoofdstad Tirana. Na de beving zijn ook zware naschokken gevoeld. De beving heeft grote schade veroorzaakt aan gebouwen in Durrës, de tweede stad van het land aan de westkust. In de stad zijn meerdere gebouwen ingestort en mensen liggen onder het puin. “De brandweer en het leger helpen mensen die zijn bedolven”, aldus het ministerie van Defensie.

Het is niet de eerste keer dat Albanië getroffen is door een zware aardbeving. Eerder dit jaar in september raakten meer dan honderd mensen gewond en werden honderden gebouwen beschadigd door een serie aardbevingen aan de westkust. Toen ging het om bevingen met een kracht van tussen de 4,4 en 5,8.

