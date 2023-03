Dreigementen tegen Peter R. de Vries en Derk Wiersum bereikten hun beveiligers niet

Drie schokkende moordaanslagen konden plaatsvinden doordat politie en justitie onvoldoende informatie uitwisselden over de gevaren die de slachtoffers liepen. Misdaadjournalist Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en Redouan B. (wiens broer Nabil B. kroongetuige is in het proces tegen crimineel Ridouan T.) werden bedreigd vanuit het criminele milieu, maar zij liepen extra risico doordat de kennis van deze dreigingen versnipperd was over landelijke en regionale diensten.

Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een woensdag verschenen rapport over deze moordaanslagen.

De aanslagen vonden plaats tussen 2018 en 2021. In maart 2018 werd Redouan B. doodgeschoten in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord. In september 2019 werd Derk Wiersum, die optrad als advocaat van kroongetuige Nabil B., doodgeschoten op straat in Amsterdam. En in juli 2021 werd misdaadjournalist Peter R. de Vries, een vertrouweling van de kroongetuige, geliquideerd.

Gevaar was bekend

Dat het drietal gevaar liep, was bekend bij het Openbaar Ministerie en de politie. Redouan B. had gevraagd om beveiliging, maar had die op het moment van de moord nog niet gekregen. Bij de woningen van De Vries en Wiersum was politietoezicht. Journalist De Vries wenste geen persoonsbeveiliging.

Nederland kent sinds de moord op politicus Pim Fortuyn in 2002 het ‘stelsel Bewaken en Beveiligen’. Dat is een serie van werkafspraken tussen de politie en het Openbaar Ministerie, onder verantwoordelijkheid van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid.

Bewust geen maatregelen

Voor de familie van kroongetuige Nabil B. heeft het OM in 2017 bewust geen beveiligingsmaatregelen getroffen, omdat de geheime onderhandelingen met Nabil over een kroongetuigedeal nog liepen. Het beveiligen van B’s familie zou volgens het OM de criminelen rond Ridouan T. duidelijk maken dat hij wilde getuigen. De keus om daarom nog geen veiligheidsmaatregelen te starten, is volgens de OVV ‘voor een belangrijk deel gebaseerd op aannamen’.

Voor advocaat Derk Wiersum zag het OM aanvankelijk geen gevaar, omdat er nog nooit geweld gepleegd was tegen een advocaat van een kroongetuige. Na de moord op B’s broer kreeg Wiersum wel beveiliging, maar, zo stelt de OVV: ‘onnavolgbaar is hoe de maatregelen zich verhouden tot de dreigingsinschatting’. Bovendien wisten de beveiligers niet precies welk risico Wiersum liep, omdat de politie die informatie niet deelde.

In het geval van Peter R. de Vries achtte het OM een aanslag ‘niet voorspelbaar’. Maar er werd wel degelijk een aanslag op hem voorbereid; bij de politie kwamen bijvoorbeeld meldingen binnen van een verdachte persoon die De Vries zou hebben achtervolgd. Die informatie bereikte de verantwoordelijken voor de beveiliging niet.

Niet alles vertellen

Dat is een probleem, stelt de OVV: voor persoonsbeveiliging is het van belang te weten welk gevaar iemand loopt, maar om lopende onderzoeken niet te schaden wil het OM de politie niet alles vertellen wat het weet. Deze uitwisseling van informatie moet beter, vindt de OVV.

Voor de moord op advocaat Wiersum zijn twee mannen veroordeeld tot dertig jaar cel. Vrijwel direct na de aanslag op De Vries kon de politie de twee vermoedelijke uitvoerders aanhouden, in hun vluchtauto, op de A4. Tegen dit tweetal eiste het OM vorig jaar juni levenslang. De moordenaar van de broer van de kroongetuige is veroordeeld tot twintig jaar.

Tegen kroongetuige Nabil B., zelf ook verdacht van strafbare feiten, eist justitie tien jaar cel.

