‘Draag een gordel’ zit niet altijd meer tussen de oren

Waarom automobilisten geen gordel dragen? Omdat het niet stoer is, of uit gemakzucht, denkt woordvoerder Marcel Kwant van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Bij de organisatie schrokken ze nogal van de cijfers die de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) bekend heeft gemaakt.

In 2017 bleken achttien mensen om het leven te zijn gekomen die geen gordel om hadden. Het gaat om twaalf bestuurders en zes passagiers. Van elf overledenen was niet meer vast te stellen of zij wel of geen gordel droegen omdat het voertuig bijvoorbeeld door brand te zwaar was beschadigd.

Waarschijnlijk meer doden

In totaal analyseerde de SWOV 63 dodelijke ongelukken op de rijkswegen. De provinciale wegen zijn niet meegenomen dus het aantal doden door het niet dragen van de gordel ligt waarschijnlijk nog hoger.

De laatste campagne voor het dragen van een gordel is ondertussen meer dan tien jaar geleden. Toen was ‘Goochem het gordeldier’ een succes. Ondertussen rijdt er een nieuwe generatie automobilisten rond. Bij hen is de boodschap ‘draag een gordel’ er nog niet via een campagne ingehamerd.

“Ik hoor wel eens dat de jeugd het niet stoer vindt om een gordel te dragen, maar onderzoek daarnaar is niet gedaan”, zegt Kwant. “Het is wel goed om een campagne zo nu en dan te herhalen, zodat de boodschap goed tussen de oren blijft zitten. Op korte termijn beginnen we met een korte campagne op sociale media. Zo hopen we jongeren te bereiken. De cijfers zetten ons wel aan het denken. Wellicht kan dat resulteren in een overleg met het ministerie, de ANWB en de Bovag om in de toekomst een grotere campagne te starten over autogordels.”

Voorlichting alleen is niet genoeg

Volgens de SWOV is voorlichting alleen niet voldoende. Ook betere controle is nodig. Moderne auto’s beginnen hinderlijk te piepen als de bestuurder of bijrijder zijn gordel niet vast doet. Daar hebben sommige automobilisten wat op gevonden, zo bleek uit de ongelukkenanalyse. Door de gordel eerst vast te maken en dan op de stoel te gaan zitten, loopt de gordel achter het lichaam langs en houdt de gordelverklikker zich rustig. Ook gebruiken sommigen de gordel van de bijrijder om het gepiep te stoppen.

Uit de cijfers van de SWOV blijkt niet of Nederlanders de afgelopen jaren hun gordel minder vaak zijn gaan dragen. De laatste gegevens zijn uit 2010. Toen bleek 97 procent van de automobilisten buiten de bebouwde kom de gordel te dragen. Het lijkt er wel op dat het aandeel overledenen zonder gordel tussen 2016 en 2017 is gestegen, maar dat is niet zeker omdat in 2016 bij achttien dodelijke ongelukken niet meer was te achterhalen of de inzittenden hun gordel om hadden.

