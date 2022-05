Doorschijnende catsuits en een schreeuwende Pausini, dit was de tweede finale van het Songfestival

De kijkers van het Eurovisie Songfestival maakten donderdagavond kennis met de ‘Italiaanse stijl’. “Wij Italianen snappen van veel dingen niets, maar dankzij onze stijl brengen we ze toch tot een goed einde”, legde presentator Alessandro Cattelan (o.a. X-factor Italy) uit aan Europa. Zelf staat hij niet bekend om zijn danskwaliteiten, maar toch opende hij de tweede show in Turijn dankzij zijn ‘Italiaanse stijl’ spectaculair met behulp van een enorm showballet.

Vooraf werd gezegd dat de liedjes in de tweede tweede halve finale van hogere kwaliteit waren dan de liedjes in de eerste halve finale en dus meer kans maken op een hoge notering in de finaleshow op zaterdag. Het was een eerste blik op de rest van de concurrentie voor de Nederlandse S10, die afgelopen dinsdag haar plekje in de finale al wist te veroveren.

Van rock tot happy gay

Het was een veelzijdig spektakel in het voormalige ijshockeystadion Palo Olympico. The Rasmus uit Finland, bekend van de superhit In the Shadows trapten de avond af met een daverend rockoptreden. Na Jezebel was de zaal zeker wakker.

Daarna veroverde de vrolijke gay Michael Ben David de harten van het regenboogpubliek door in klare taal te zingen “I Know I Am”. Ook liedjes met een boodschap blijven het goed doen, want de Servische aanklacht tegen het westerse schoonheidsideaal, gezongen door een strenge zuster, komt goed aan het bij het 15.000 koppige publiek.

Dieptepunten waren er ook. Zoals Georgië, dat met Circus Mircus een ouderwets Songfestivalcircusliedje instuurde. Het staccato Lock Me In werkte, ondanks de kleurrijke podiumpresentatie, behoorlijk op de zenuwen.

Verschrikkelijk vals

Verder waren er enige onopvallende middenmoters die vaart een beetje uit de show haalden, zoals de vals zingende Emma Muscat van Malta, en ook Andromache uit Cyprus wist totaal geen toon te houden. En dan waren er nog de Ierse Brooke die ondanks haar tekst (‘That’s Rich’) een vrij armoedig optreden neerzette en Andrea, die ook wel de Noord-Macedonische S10 wordt genoemd, maar géén indruk wist achter te laten.

Ook bleek dat presentatrice Laura Pausini zich niets had aangetrokken van de kritiek die ze na de eerste show kreeg. De nogal schreeuwerige manier van presenteren van de zangeres die in 1992 een enorme hit had met het ingetogen La Solitudine, viel niet bij iedereen in goede aarde. In de tweede finale deed ze er zelfs nog een schepje bovenop. Alsof ze probeerde de 150 ton gewicht aan lampen en installaties die aan het plafond van het Palo Olympico hangt eigenhandig naar beneden te schreeuwen.

Gelukkig werd het duet tussen Pausini en medepresentator Mika gered door de vrolijke Libanees-Britse zanger, die onder andere bekend is van de hits Grace Kelly en Relax, take it Easy en bleek de Italiaanse zangeres nog wél te kunnen zingen.

Strakke pakjes en hoge hakken

Opmerkelijk is dat bij deze editie van het Songfestival de mode van hoge hakken en strakke pakjes voor vrouwen kennelijk tot het verleden behoort. We zien vooral veel relatief degelijke jurken en stevige boots. Kennelijk vond San Marino dat een gemis, want het land stuurde een rockband in zeer minimalistische pakjes. De zaal brak de tent af toen de sexy zanger Achille Lauro gehuld in een doorschijnend catsuit met glitters Stripper zong.

Zanger Achille Lauro uit San Marino zingt Stripper in een minimalistisch pakje op de rug van een rode pluche nepstier. Beeld ANP / EPA

Toen aan het einde van de show bekend werd welke landen door zijn naar de finale werd er luid gejuicht in de greenroom. De gelukkige sprongen boven de echte groene hagen in de weelderige Italiaanse tuin uit.

Een van de favorieten

Zweden was – zoals gebruikelijk – vooraf een van de favorieten voor een finaleplaats en Cornelia Jakobs veroverde inderdaad met haar bombastische powerballad met bijpassende vuurwerkshow een plekje. De enige verrassing was Roemenië die met een half Spaans liedje het gras voor de voeten van Cyprus en Israël wist weg te maaien.

Zaterdag wordt beslist wie de 66ste editie van het Eurovisie Songfestival gaat winnen. Ondanks dat de bookmakers voorspellen dat Oekraïne 54 procent kans heeft om er met de prijs vandoor te gaat, kan de finale toch nog wel eens spannend worden.

De overige kanshebbers zitten vooral tussen de ‘Big Five’, de landen die altijd verzekerd zijn van een finaleplaats: Spanje, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië. Volgens de beroepsvoorspellers maken vooral Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië nog best een kans op de winst. En van die landen hebben alleen we nog korte opnames gezien.

Dit zijn de landen die doorgaan naar de finale op zaterdag: Zweden Polen Australië Estland Tsjechië Servië Finland Azerbeidzjan België Roemenië En dit zijn de afvallers Cyprus Malta San Marino Israël Ierland Georgië Montenegro Noord Macedonië

Cornelia Jakobs uit Zweden zingt haar bombastische powerballed Hold Me Closer. Beeld AP

Lees ook:

S10 na verpletterend optreden door naar de finale van het Songfestival

Het ticket voor de finale van het Eurovisie Songfestival is binnen. Met haar fabelachtige verschijning en hese stemgeluid verzekert S10 zich van een plekje op de finale op zaterdag. Ook Oekraïne is door.

Welke landen maken kans om het Songfestival te winnen en wanneer kunt u rustig een drankje halen?

Wie zijn de kanshebbers op een finaleplaats? En wanneer kunt u beter uw oren beschermen? Alle kandidaten op een rij.