Domper voor Nederland: gas en kernenergie mogen voorlopig ‘duurzaam’ heten

De Europese Commissie weet heel goed dat noch gas, noch kernenergie duurzaam is. Toch zullen investeringen in die sector nog een dik decennium - onder een hele hoop voorwaarden - toch gaan gelden als ‘groen’.

Dat is volgens de Commissie nodig als overgangsmaatregel, totdat iedereen in de Unie in staat is om in 2035 te zijn overgegaan naar volledig hernieuwbare energie. De mogelijkheid van een tijdelijke ‘brug’ van kolencentrales via gas naar duurzame energie, dat was gisteren het politieke antwoord van de Commissie op een ruzie waarin geen middenweg mogelijk was.

Het deel van de Europese landen dat nu nog op kolen stookt, wilde dolgraag dat gas nog enige tijd als duurzaam werd bestempeld. Een ander deel pleitte voor kernenergie en een derde groep tamboereerde op de boodschap dat geen van die twee ooit groen genoemd kan worden, als de Commissie zich houdt aan zijn eigen doelen en wetten.

Historische vergissing

In de laatste groep zat Bas Eickhout van GroenLinks. “Ik zal proberen mijn emoties te bedwingen”, zei hij gisteren. Hij noemde het Commissievoorstel ‘een politieke overwinning voor de Franse president Macron’, die zich sterk heeft gemaakt voor de opname van kernenergie in de lijst. “Een historische vergissing”, aldus Eickhout.

De lijst, die in Brussel bekend staat als de ‘taxonomie’, is bedoeld als hulpmiddel voor investeerders. Zij willen graag weten in welke energievormen ze veilig hun geld kunnen steken. Europa heeft de komende jaren zeker 350 miljard euro per jaar nodig van private partijen die de overgang naar een duurzame samenleving moeten meebetalen.

Maar de simpele vaststelling van wat wel of niet duurzaam mag heten, bleek een splijtzwam in Europa. Omdat Brussel haast heeft, stelde de Commissie een lijst op zonder dat parlement of lidstaten er veel zeggenschap over hadden. Normaal gesproken gebeurt dat met onderwerpen waar weinig politieke strijd om is.

“Als we er een wet van hadden gemaakt, dan had het allemaal veel meer tijd gekost”, zei een hoge EU-ambtenaar gisteren. Die noemde het ‘een pragmatische benadering’.

Parlement buiten spel

Maar nu voelt het parlement zich buiten spel gezet en dreigen lidstaten naar de rechter te gaan. Behalve Oostenrijk en Luxemburg is nu ook het machtige Duitsland dat aan het overwegen.

“De manier waarop de Commissie dit heeft aangepakt heeft veel kwaad bloed gezet in het Europees Parlement”, weet Eickhout. Dat parlement kan de wet tegenhouden met een meerderheid van stemmen. Eickhout verwacht dat ook voorstanders van een overgangsregeling nu tegen zullen stemmen vanwege de manier waarop het besluit tot stand kwam.

Of dat werkelijk zo is, moet over uiterlijk een half jaar blijken, als de onderhandelingen over de kwestie moeten zijn afgerond. Dan ook pas zal duidelijk worden of lidstaten de lijst zullen aanvechten bij de rechter.

De ruzie leidt ertoe dat het doel van de Europese Commissie om investeerders snel duidelijkheid te geven, voorlopig uit beeld is. Het is overigens de vraag of investeerders er nog op zitten te wachten. Een club van 370 grote investeerders, de Institutional Investors Group on Climate Change, vindt dat de opname van gas en kernenergie in de lijst van groene investeringen ‘vertroebelt’, zo schreef ze in januari aan de Commissie.

Voor Nederland is het een domper. Volgens PvdA-europarlementariër Paul Tang zet de Commissie zelfs ‘Nederland voor schut’. Die had eerder deze week aan de Commissie gevraagd om fossiel gas niet duurzaam te noemen.

Lees ook:

Brussels ‘groen’ ligt uitermate gevoelig

Nederland wil dat Europa gascentrales niet meer ‘groen’ noemt, Oostenrijk hoopt ook op het verdwijnen van ‘kernenergie’ uit een lijst die woensdag wordt gepresenteerd. Over hoe de Parijse klimaatdoelen bereikt moeten worden, blijft diepe onenigheid bestaan.