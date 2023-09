Dodental zware aardbeving Marokko opgelopen naar 632

TUI heeft bijna honderd Nederlandse pakketreizigers in Marrakesh zitten. Vanwege de aardbeving in Marokko moesten zij vannacht tijdelijk hun hotel uit, maar inmiddels zijn ze weer terug in de hotels. "Voor zover ik het op dit moment weet zijn die mensen oké. Maar we weten nog niet alles", laat een woordvoerster van de reisorganisatie weten.

TUI zoekt nog uit hoeveel andere gasten mogelijk te maken hebben gehad met de aardbeving. Er zijn namelijk ook mensen die losse tickets hebben geboekt naar het land of een rondreis.

Het concern heeft nog geen informatie over bijvoorbeeld de schade aan hotels. TUI weet dus ook nog niet of alle gasten in Marokko hun vakantie als gepland kunnen afmaken. "Als er wel schrik is, maar geen schade zouden ze hun vakantie gewoon moeten kunnen afmaken", aldus de zegsvrouw. (ANP)