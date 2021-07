Dodental door watersnood in westen Europa boven de 180

• Het zuiden van Limburg is tot rampgebied verklaard. In de hele provincie zijn langs rivieren tienduizenden mensen geëvacueerd, onder meer in Venlo en Roermond.

• De overstromingen leidde in Duitsland tot de ergste watersnoodramp in bijna zestig jaar, met meer dan honderd doden. In België zijn er ruim twintig doden. Honderden mensen worden nog vermist.