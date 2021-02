Dit zijn de vijf belangrijkste onderwerpen van de verkiezingen; lees het themanummer op uw tablet

Hoe lees ik de Digitale Editie van Trouw?

De Digitale Editie is vooralsnog alleen beschikbaar via de tablet en alleen voor abonnees. Ga op uw tablet naar trouw.nl/editie. Daar vindt u icoontjes om de Digitale Editie op uw tablet te installeren. Log in op de app door in het servicemenu op ‘Inloggen’ te klikken. Bent u abonnee maar heeft u geen account? Ga dan naar trouw.nl/account en maak hier een account aan. Als u dit account heeft aangemaakt en bent ingelogd wordt uitgelegd hoe u uw abonnementsgegevens koppelt. Is dit gebeurd? Dan kunt u de bovenstaande inlogprocedure volgen.

De app is geschikt voor apparaten met het besturingssysteem Android 5 of hoger en iOS10 en hoger.