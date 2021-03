Dit zijn de aanpassingen op de huidige maatregelen. ‘Terrassen open rond Pasen als coronacijfers dalen’

De persconferentie

“De besmettingscijfers en bezetting van de ic’s zijn al weken op een consistent, maar te hoog niveau”, zegt premier Rutte. Er komen nu geen versoepelingen, maar wel correcties en aanpassingen op de huidige maatregelen.

“Als de R onder de 1 blijft en de ziekenhuizen niet veel verder belast worden, dan durven we rond Pasen nieuwe risico’s te nemen. Dan kunnen we kijken of de horeca weer open kan. En of verdere opening van de detailhandel mogelijk is”, zegt minister Hugo de Jonge.

De aanpassingen van de regels op een rij:

• De huidige maatregelen worden verlengd tot 30 maart.

• Bij de verkiezingen van 16,17,18 maart gelden uitzonderingen voor de avondklok: ambtenaren en vrijwilligers die bij verkiezingen betrokken zijn, krijgen een bewijs. Ook stemmen mag. Uitzonderingen gelden alleen voor activiteiten die horen bij de verkiezingen.

• Aanpassingen op zwemles en afzwemmen voor kinderen tot 12 jaar vanaf dinsdag 16 maart weer mogelijk. Voorwaarden: bij klachten blijven kinderen thuis, en er wordt thuis gedoucht. De kleedkamers mogen wel open.

• Vanaf 16 maart mogen mensen boven de 27 jaar weer buiten sporten, met maximaal vier mensen in de buitenlucht, op anderhalve meter afstand van elkaar. De activiteit moet georganiseerd zijn door een sportvereniging of een sportclub.

• Voor winkels geldt nu: twee klanten per verdieping. Dat is voor grotere panden een te grove norm. Vanaf dinsdag 16 maart geldt tot een oppervlakte van vijftig m2 dezelfde regel. in grotere winkels mogen per 25 m2 een klant naar binnen, met een maximum van vijftig personen per winkel.

• Het negatieve reisadvies geldt nu tot 15 april. 23 maart op de volgende persconferentie volgt een advies voor de meivakantie, en hopelijk zomervakantie.

• Als genoeg mensen in een verpleeghuis gevaccineerd zijn, mogen de bewoners twee bezoekers per dag ontvangen.

• Als het aantal besmettingen daalt, en het R-getal onder de 1 blijft, dan mogen de terrassen weer open rond Pasen. Of de avondklok ook dan nog zal gelden, is nog niet duidelijk.

