Dit weerbericht tipt wanneer je het beste de wasmachine laat draaien of de auto oplaadt

Met een wekelijks energieweerbericht kunnen we energie besparen en het gas- en elektriciteitsnetwerk ontzien.

Hoe komen we de winter door betekent tegenwoordig ongeveer hetzelfde als: hoe besparen we zoveel mogelijk energie? En ook: hoe sparen we de planeet?

Nou, bijvoorbeeld met een energieweerbericht, hebben ze bedacht bij de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Gasunie en netbeheerder Tennet. Een energieweerbericht dat tipt wanneer je het beste de wasmachine kunt laten draaien of je auto kunt opladen of wanneer je bijvoorbeeld de gordijnen open kunt doen om de zonnewarmte binnen te laten. In plaats van de thermostaat van de cv vol open te draaien.

Vanaf nu zal weervrouw Helga van Leur (bekend van RTL) wekelijks in korte filmpjes (op energieweerbericht.nu) een weersvoorspelling geven die niet zozeer is gericht op een buitje hier of daar, maar meer op de verwachte hoeveelheid zonne- en windenergie. Ook geeft Van Leur tips op welke dagen het loont om extra te besparen op verwarming. Dit helpt om de duurzame energie van zon en wind volop te benutten, verklaart Olof van der Gaag, voorzitter NVDE: “Door groene stroom te gebruiken op momenten dat die er volop is, hoeven de gascentrales minder vaak aan. Dat is winst voor het klimaat en zo zijn we minder afhankelijkheid van het buitenland.”

Misschien is de belangrijkste reden om met een energieweerbericht te komen dan ook wel om consumenten te vertellen wat het juiste moment is om stroom of gas te gebruiken. Als nu zoveel mogelijk mensen meebewegen met het weer, en keurig doen wat Helga van Leur aanraadt, dan voorkomt dat ook opstoppingen op het overbelaste elektriciteitsnet.

Lees ook:

Thuis je e-auto opladen kan makkelijker, slimmer én zonder dat de stoppen doorslaan

Toch zijn er nog genoeg thuisladers die ‘dom laden’. Hoe bereid je je voor op de toekomst?