Dit kan er allemaal misgaan bij kerncentrale Zaporizja

Het heeft een tijdje geduurd, maar het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) mag de situatie bij de de Oekraïense kerncentrale Zaporizja inspecteren. De grootste centrale van Europa ligt al maanden af en aan onder vuur, tot grote bezorgdheid van experts. Verwacht wordt dat het IAEA-team later deze week bij de centrale zal arriveren.

“In eerste instantie zullen ze vooral praten en kijken”, denkt Wim Turkenburg, emeritus hoogleraar science, technology & society aan de Universiteit Utrecht. Het team zal vooral evalueren hoe de centrale functioneert. “Wordt er goed omgegaan met het afval van de centrale? Kan het personeel zijn werk doen?”

Radioactief afval

Dat laatste is een punt van zorg. Er zijn berichten dat het Oekraïense personeel van de centrale te maken heeft met geweld en dwang. “De vraag is wat voor invloed dat heeft op het werken met splijtstof.”

Ook zal het IAEA kijken naar de grote vaten met kernafval die op een paar honderd meter afstand van de centrale in de open lucht staan. Die vaten zijn al eerder beschoten. Gevreesd wordt dat er ook zwaarder geschut op zou kunnen landen, waardoor de vaten zouden kunnen scheuren. “De vaten zijn zo’n zes meter hoog”, zegt Turkenburg. “Erin zit gebruikte splijtstof van de afgelopen jaren, en ook zeer radioactieve gassen. De situatie is kwetsbaar.”

Gevaarlijke meltdown

Belangrijk is dat het koelsysteem van de centrale ten alle tijde blijft werken, benadrukt Turkenburg. De centrale wordt gekoeld met water, maar heeft daarvoor ook stroom nodig. Die kan geleverd worden door een kolencentrale uit de buurt, of door het hoogspanningsnet. Als die beide opties wegvallen, heeft de centrale nog dieselgeneratoren. “Maar dan blijf je wel diesel nodig hebben”, zegt Turkenburg. De kerncentrale zou ook accu’s hebben voor het koelsysteem. Vorige week leek het erop dat de stroom tijdelijk was uitgevallen.

Mocht het koelen uitvallen, dan vindt er in de centrale een zogenoemde meltdown plaats, legt Turkenburg uit. “In de kerncentrale komt heel veel warmte vrij. Die wordt afgevoerd met koelwater. Als dat niet gebeurt, kunnen de splijtstaven van verrijkt uranium smelten.”

Gesmolten splijtstof kan dan zinken naar de bodem en zich dwars door een betonnen vloer vreten. “Dat is bijvoorbeeld in Fukushima (de Japanse kerncentrale waar na de tsunami van 2011 de koeling uitviel. red.) gebeurd. Daar hebben ze toen heel veel water op gedumpt, om te voorkomen dat de laag beton helemaal zou doorbranden en de splijtstof in het grondwater terecht zou komen.” Zo’n meltdown gaat snel. “Binnen een paar uur is het wel gebeurd”, zegt Turkenburg.

Gevolgen voor Nederland

Een ongeluk met de kerncentrale van Zaporizja of het daar opgeslagen afval zou waarschijnlijk vooral grote gevolgen hebben voor Oekraïne zelf, zegt Turkenburg. “Het zou gaan om een gebied met een straal van 400 kilometer rond de centrale. Dan moeten er massaal mensen worden geëvacueerd, en kan voedsel niet meer gegeten worden vanwege de straling.”

De Nederlandse Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) wil “benadrukken dat een ongeval in een kerncentrale in Oekraïne niet kan leiden tot stralingsniveaus in Nederland waarbij directe maatregelen nodig zijn.” De organisatie, die samenwerkt met het IAEA, stelt dat Oekraïne simpelweg te ver weg is. Evacueren, schuilen, of het slikken van jodiumtabletten is in Nederland niet nodig. Wel zouden er eventueel gevolgen kunnen zijn voor de voedselketen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat koeien in Nederland tijdelijk niet buiten mogen grazen.

