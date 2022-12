Dit bedrijf verhuurt illegaal kerststallen met levende schapen, alpaca’s en een shetlandpony

De kerstromantiek was in één keer verbroken in het Limburgse Arcen, toen de politie op de kerstmarkt twee alpaca’s, twee geiten, drie schapen, een shetlandpony en een ezel, vredig grazend rond een plastic baby Jezus, in beslag nam. De dieren waren namelijk afkomstig van het illegaal operende bedrijf Bert’s Animal Verhuur uit het Gelderse Appeltern.

Exit kerststal, daar in Arcen.

In dit geval werden de dieren niet volgens de regels vervoerd, en was dat reden tot ingrijpen. Maar verhuur van dieren door Bert's Animal Verhuur is sowieso illegaal, omdat de rechter het bedrijf de vergunning afpakte in 2019. Eigenaar Bert Roelofs trekt zich daar niets van aan, want dit jaar leverde hij gewoon weer aan zes kerstmarkten gezellige dieren, waaronder dus Arcen.

De hondenfokkerij annex dierenverhuurder staat al jaren in een kwaad daglicht. Er zijn diverse invallen gedaan, ook door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit NVWA, er zijn vele klachten over dierenleed en zelfs aangiftes, bijvoorbeeld nadat het bedrijf een oververhit varken aan zijn lot overliet.

Nu heeft de gemeente West Maas en Waal een dwangsom uitgevaardigd van in totaal 130.000 euro voor diverse overtredingen door het bedrijf samen. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen en onderzoekt of bestuursdwang mogelijk is, aldus een verklaring dinsdag op de website van West Maas en Waal.

Honderd honden

Eigenaar Bert Roelofs blijft ongestoord dieren verhuren, wat dus verboden is. Ook laat hij allerhande zelfgeknutselde gebouwen en trailers op zijn terrein staan, die er volgens de gemeente niet mogen staan. Hij mag op zijn twee percelen zestien honden houden, maar hij heeft er bijna honderd: eveneens tegen het zere been van de gemeente.

De makers van het BNNVARA-programma BOOS besteedden dit jaar een uitzending aan de onderneming. Daarin werd onder meer gewezen op coronasteun die het bedrijf onjuist zou hebben gebruikt. Het feit dat dit bedrijf maar door kan blijven gaan ondanks het verbod, leidde tot Kamervragen aan minister Staghouwer (landbouw) door de Partij van de Dieren.

Dierenwelzijnorganisatie House of Animals zit al jaren achter de ondernemer aan. Medewerkers gingen afgelopen december kriskras het land door om kerststallen van Roelofs te spotten en te stoppen. Na een tip gingen zij kijken op de kerstmarkt in Arcen en schakelden de politie in.

Politie bij de kerststal te Arcen Beeld House of Animals

Zijn flamingo’s figureerden in een video van Ronnie Flex

Karen Soeters, oprichter House of Animals: “Hoogzwangere dieren en pasgeboren kalfjes worden het hele land door gesleurd om op kerstmarkten te staan, want zo verdient Bert zijn geld.” Zijn website is gewoon in de lucht en de verhuurder pronkt met het feit dat zijn flamingo’s figureerden in een videoclip van rapper Ronnie Flex.

Soeters: “Ik sprak hem van de week op een kerstmarkt waar hij weer illegaal met zijn dieren stond. Ik vroeg hem wanneer hij nou gaat stoppen, en hij antwoordde dat hij dat zeker niet plan is. En dus gaan we door. Waar Bert is, daar is House of Animals en voor elke overtreding zorgen wij dat hij een nieuwe dwangsom van 50.000 euro krijgt.”

Het bedrijf moet de gehele dwangsom van de gemeente West Maas en Waal voor 6 januari betalen. Doen ze dat niet, dan stuurt wethouder Ans Mol een deurwaarder langs, laat ze aan De Gelderlander weten. Ze noemt het een project van ‘de lange adem’ om Roelofs te stoppen: “We zijn er continu mee bezig en we blijven doorgaan.”

