Discriminatie melden bij Uber wordt makkelijker, dankzij dragqueen Jennifer Hopelezz

Mede dankzij dragqueen Jennifer Hopelezz is het sinds deze week makkelijker om melding te doen van discriminatie bij taxidienst Uber. ‘Dien altijd een klacht in. Alleen dan kun je iets veranderen.’

In de app van Uber is het nu makkelijker om melding te maken van discriminatie. Dat laat zien dat Uber het probleem serieus neemt, zegt activist en ondernemer Richard Keldoulis, die bekend is onder zijn dragnaam Jennifer Hopelezz. De in Australië geboren Amsterdammer werd begin deze maand geweigerd door een chauffeur toen hij in vrouwenkleding in een Uber wilde stappen. Zijn melding van het incident bij Uber was aanleiding voor de update van de app. Ook nam hij met het bedrijf een filmpje op over het onderwerp.

“Toen ik een melding deed bij Uber waren ze helemaal gechoqueerd”, zegt hij. “Niemand doet dat ooit, maar discriminatie komt vaak voor.”

Waarom vinden mensen het lastig om melding te doen van discriminatie?

“Je bent aan het stappen, of aan het werk, bezig met andere dingen. Dan moet je achter de computer gaan zitten voor een melding. Soms denken mensen: er gebeurt toch niets mee. Voor sommigen speelt ook schaamte mee, of vernedering. Maar het is belangrijk om melding te doen. Vorig jaar ben ik ook geweigerd door een taxichauffeur, toen hoorde ik van vijf vrienden dat heb hetzelfde was overkomen. Allemaal in het Pride-weekend. Ik hoor het nu vooral van transgenders. Ik ben niet zo vaak gekleed in drag, dus mij overkomt het niet veel. Maar er zijn problemen.”

“Ik heb de neiging om boos te worden, maar dan denk ik: don’t get angry, get even (‘word niet boos, maar haal je gelijk’). Dien altijd een klacht in bij het bedrijf, bij taxiklacht.nl en bij het meldpunt discriminatie. Alleen dan kan je iets bereiken, iets veranderen.”

Wat ervaart u aan discriminatie als u in drag bent? Wat hoort u van anderen?

“Op straat is het vaak gevaarlijk in drag, of als je transgender bent. Zeker rondom het Leidseplein krijg je van alles naar je hoofd geslingerd. Woorden, maar soms wordt het ook fysiek. In taxi’s voel ik me vaak niet echt veilig. Als er de hele rit niets wordt gezegd, hangt er een heel nare sfeer. Afgelopen zondag nam ik een Uber in drag. Die chauffeur was superonvriendelijk, heel onaardig. Dat is niet gevaarlijk of zo, maar het is niet fijn als je totaal wordt genegeerd.”

Wordt Amsterdam grimmiger?

“Nee, dat denk ik niet. Dragqueens en transgenders zijn veel zichtbaarder, je ziet ze meer. De laatste tien jaar groeit de drag-gemeenschap in Amsterdam. Dat is een rare tegenstrijdigheid. Zichtbaarheid is belangrijk, maar daardoor ben je ook een makkelijke prooi. Ik zeg niet dat iedereen terug de kast in moet, maar zichtbaarheid heeft een keerzijde. Als nu iedereen wordt aangesproken op discriminatie, dan verandert er iets. Daarom is het zo belangrijk om het altijd te melden.”

