Dilan Yeşilgöz: de snel gerezen ster op de rechterflank van de VVD

Het verhaal gaat dat de Amsterdamse wethouder Eric van der Burg, bij Dilan Yesilgöz’ afscheid als gemeenteambtenaar, haar liefkozend ‘mijn pitbull’ noemde. Hij kon niet weten dat de gemeenteambtenaar die hij uitgeleide deed amper tien jaar later door het partijbestuur van zijn eigen VVD naar voren geschoven zou worden als lijsttrekker.

Dilan Yesilgöz–Zegerius heeft een onwaarschijnlijk snelle opmars gemaakt door de gelederen van de VVD. Ze begon in 2014 als Amsterdams gemeenteraadslid voor die partij, na een periode als bestuursadviseur veiligheid en zorg.

In de jaren daarvoor was Yesilgöz lid geweest van de Socialistische Partij, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. “De keus voor links, daar dacht ik niet eens over na, want mijn ouders waren altijd links georiënteerd geweest”, zei ze daar eind 2021 over in deze krant.

Ze voelde zich er niet thuis. “Ik zie wel liberale geesten bij linkse partijen, individuen, maar die partijen bestaan nog altijd bij de gratie van anderen redden. Dus moeten er slachtoffers zijn en dat zijn vaak mensen die ergens anders zijn geboren.”

Dat is Yesilgöz zelf ook. Ze werd geboren in Ankara en vluchtte als achtjarige met haar moeder en zusje naar Nederland. Haar vader, een Turks-Koerdische mensenrechtenactivist, moest het land drie jaar eerder al ontvluchten.

Eenmaal geland bij de VVD voelde ze zich naar eigen zeggen meteen thuis, en in de afgelopen tien jaar ging ze daar te boek staan als de vrouw op de rechterflank van die partij. Zelfs demissionair premier Mark Rutte noemde haar maandag, in het Kamerdebat over de val van zijn kabinet, ‘rechtser dan ik ben’.

Het is een voor de VVD fijn beeld, zeker in de aanloop naar verkiezingen die waarschijnlijk veel over migratie zullen gaan.

Hysterisch vaak op televisie

“Dilan Yesilgöz heeft zich vanaf het eerste moment geprofileerd op law en order”, zegt SP-Kamerlid Peter Kwint, die haar niet alleen kent uit Den Haag maar ook nog uit de tijd dat zij beiden in de Amsterdamse gemeenteraad zaten. “Ik denk dat het haar deels echt aan het hart gaat, en dat het deels strategie is.”

Hij omschrijft Yesilgöz als extreem ambitieus. “Ze weet heel duidelijk wat ze wil. Dat uitgerekend zij binnen tien jaar opklimt tot lijsttrekker van de VVD verbaast me niets.”

Al in haar tijd als gemeenteraadslid weet Yesilgöz vaak de camera’s te vinden. Ze twittert snedig, schuwt harde uitspraken niet en wordt veelvuldig uitgenodigd bij PowNed, waar ze in 2015 commentator is, en Pauw. “Voor een raadslid was ze hysterisch vaak op televisie”, constateert Kwint.

De nieuwe VVD-lijsstrekker heeft geen problemen met persoonlijke ontboezemingen, bleek afgelopen tien jaar. Haar hond, haar interieur, haar man, het is allemaal online te vinden. In een interview met Trouw grapt ze dat ze er vanwege haar grote liefde voor countrymuziek (“al moet je niet naar de lyrics luisteren”) van overtuigd is ooit een leven gehad te hebben in de Amerikaanse staat Georgia.

In 2017 ruilt ze het raadslidmaatschap in voor het Kamerlidmaatschap. In de Tweede Kamer voert ze in eerste instantie het woord over ontwikkelingssamenwerking, emancipatie en media maar al snel, in 2019, lukt het haar een portefeuille te bemachtigen die voor de VVD veel belangrijker is: justitie en veiligheid.

In die periode werkt ze samen met ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers aan een initiatiefnota voor een betere aanpak van antisemitisme.

Harde uitspraak over doodstraf Irak

Voor de VVD is het fijn dat zij de hardheid niet schuwt. Toen de Kamer in 2019 debatteerde over het al dan niet repatriëren van Nederlandse IS-strijders zei Yesilgöz, toen nog Kamerlid, dat het wat haar betreft acceptabel is als zij in Irak de doodstraf zouden krijgen. “Als zij daar hun vreselijke misdaden begaan en de Irakezen zeggen ‘dit valt binnen ons rechtssysteem’, dan denk ik dat we het daar met elkaar over moeten hebben.”

Dat standpunt leidde toen tot een relletje binnen de coalitie, omdat D66 en ChristenUnie IS-vrouwen en hun kinderen wel wilden terughalen naar Nederland. Iets wat drie jaar later overigens wel gebeurde, toen zij zelf inmiddels minister van justitie en veiligheid was.

Die baan is de voorlopige kroon op haar carrière, en de benoeming op justitie is geen verrassing, niet in de minste plaats omdat zij de allereerste niet-jurist is op dat ministerie ooit. Maar ze spreekt haar voorkeur voor die post binnen de partij duidelijk uit, en buigt niet als tegen haar wordt gezegd dat het afbreukrisico groot is. VVD-coryfeeën beten hun tanden er eerder op stuk.

Dat tekent haar. Mensen die met haar gewerkt hebben omschrijven Yesilgöz als haarscherp, soms bikkelhard, maar wel altijd duidelijk. Een pitbull die weet wat ze wil. En dat vaak ook krijgt.

