Dijkgraaf Hein Pieper maakt zich grote zorgen: water kan ook in Nederland eindig zijn

De zomer brengt tot nu toe prachtig weer met zich mee, maar het is wel zorgwekkend droog. ‘We zien opnieuw een hele droge zomer’, zegt dijkgraaf Hein Pieper.

“Wie zegt dat zelfs de Rijn niet droogvalt?”, verzucht dijkgraaf Hein Pieper van waterschap Rijn en IJssel. De IJssel staat inmiddels zo laag dat schepen elkaar niet meer mogen passeren. Afgelopen week zijn voor het eerst extra pompen geplaatst bij gemaal Eefde om de doorvoer van water via het Twentekanaal overeind te houden; het kanaal is cruciaal voor scheepvaart, landbouw, natuur en drinkwatervoorziening.

In Italië ontstond al 4 miljard euro schade door het droogvallen van de Po en de Tiber, zegt Pieper. “Wat als straks de Rijn niet meer levert? Dat was altijd onvoorstelbaar. Het wordt een groot probleem voor Nederland, maar ook voor Duitsland. De industrie krijgt er last van, 38 procent van het vervoer gaat over die rivier, energiecentrales kunnen hun koelwater niet meer lozen.”

De dijkgraaf maakt zich grote zorgen over de droogte. “We zien weer, voor de vierde keer in vijf jaar, een hele droge zomer. Voor de natuur is dat een enorme klap, voor boerenbedrijven ook. Ik denk dat er uiteindelijk meer boeren stoppen wegens de gevolgen van de droogte dan door de stikstofmaatregelen. De schade die in 2018 is aangericht heeft veel meer geld gekost dan de overstromingen van vorig jaar.”

Zomer van 2018

We hebben nog geluk dat het op een paar dagen na niet zo’n hete zomer is als in 2018, zegt Pieper. “Bij echt warm weer gaat de verdamping fors omhoog.” Desondanks noemt hij de weersvooruitzichten ‘dramatisch’. De komende twee weken zal het naar verwachting hooguit een beetje motregenen. “We hebben echt goede regendepressies nodig. Maar ik maak me vooral zorgen door wat klimatologen zeggen: er zijn heel andere luchtcirculaties rondom de Noordpool aan het ontstaan, waardoor meer hogedrukgebieden onze kant op komen. We zitten echt in een heel ander klimaat, met ofwel heel lang regen of heel lange droge perioden.”

Nederland heeft veel kennis en ervaring met water en is met z’n waterschappen een voorbeeld voor veel andere landen, weet Pieper. Wel was het waterbeleid tot voor kort vooral op hoogwater gericht. “In de aanpak van droogte zijn andere landen soms beter. Het probleem is ook breder. We moeten samenwerken, we hebben een Europese deltacommissaris nodig. Maar de oorlog leidt af, en de inflatie. Intussen voltrekt zich een ramp die veel meer impact heeft.”

Water vasthouden

De waterschappen zijn al druk bezig daarop in te spelen. Veel boeren dempen sloten om hun land in het voorjaar natter te laten en zo water te bufferen, vertelt Pieper. Op die manier is het afgelopen winter gelukt om de watervoorraad weer op peil te brengen, maar die was alweer snel verdwenen door droogte vroeg in het voorjaar.

“We moeten nog veel meer vasthouden en daarom moeten we het hele systeem ombouwen, maar dat kost tijd. Er staan huizen en er ligt infrastructuur op plaatsen waar we zouden kunnen bufferen. We hebben er honderd jaar over gedaan om het land zo in te richten, nu moet het anders maar ik maak me wel zorgen of we de tijd nog hebben als zelfs grote rivieren gaan droogvallen.”

Waterstand opgehoogd

In mei is de waterstand in het IJsselmeer enkele centimeters opgehoogd. Uit die voorraad wordt het omliggende gebied en laag gelegen delen van Noord-Nederland van extra water voorzien. Waar de hogere zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland kampen met droogte, heeft het westen bij te weinig doorstroming van de grote rivieren te maken met verzilting door zout water uit de Noordzee dat in de bodem trekt. Half juli zette Rijkswaterstaat de zoetwaterkraan open door vanuit de sluizen bij Wijk-bij-Duurstede in het Amsterdam-Rijnkanaal extra water door te laten. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden deed hetzelfde via het gemaal bij De Meern.

Intussen zetten de drinkwaterbedrijven alle zeilen bij om te zorgen dat er nog overal water uit de kraan komt. “Of dat straks met een miljoen nieuwe woningen nog lukt is de vraag. Vitens heeft al aanvragen van bedrijven moeten weigeren”, zegt Pieper. "Water kan ook eindig zijn in Nederland. We denken steeds dat alles kan, dat alles maakbaar is. Maar de aarde heeft grenzen, die moeten we ook gaan respecteren.”

