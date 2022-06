Deze tieners zijn gegrepen door het dagboek van Anne Frank: ‘Deze meid praat heel netjes’

Het dagboek van Anne Frank is zaterdag precies 75 jaar oud. Twee tieners vertellen over hoe zij Het Achterhuis lezen. ‘Stiekem hoop ik elke keer dat Anne het deze keer wel overleeft.’

“Stel je voor,” zegt Eva van Kempen (17). “Vier jaar opgesloten met je ouders, in één kamer. Ik zou gek worden.” Ze zit in een klaslokaal van haar school op Texel. Naast haar zit Robin de Jong (17). Beiden zitten ze op TikTok, waar ze ook boeken vandaan halen. Ze zingen graag en schrijven betogen. En allebei hebben ze het dagboek van Anne Frank gelezen.

Dat is best uitzonderlijk: jongeren lezen steeds minder, en Het Achterhuis vinden velen maar saai. Sinds de eerste verschijning van het dagboek zijn er daarom oneindig veel remakes van het boek gemaakt : er is een toneelstuk, een film, een videodagboek en een stripboek. Alles om het verhaal van Anne Frank door te geven aan de nieuwe generatie.

Onnodig, vinden Robin en Eva. Ze zitten allebei in de vijfde van OSG de Hogenberg op Texel, Eva op het vwo en Robin op de havo. Robin identificeert zich niet als vrouw of man, dus gebruikt de voornaamwoorden hen en hun. Ze kennen elkaar nog vaag, vroeger zaten ze wel bij elkaar in de klas. Na school wil Robin beeldend therapeut worden en Eva journalist, of naar de kleinkunstacademie.

‘Wat ging er mis in Hitlers hoofd?

Robin las Het Achterhuis voor het eerst toen die 9 jaar oud was. Al van kinds af aan had die interesse in de Tweede Wereldoorlog: Robin wilde begrijpen hoe het had kunnen gebeuren. “Wat er mis ging in Hitlers hoofd”, en wat de psychologische toestand was van al die mensen die achter hem aanliepen.

Een paar maanden geleden las Robin het dagboek opnieuw, voor de leeslijst bij Nederlands. Het was confronterend. “Ik herkende mezelf in haar. Vooral haar zoektocht naar haar identiteit. Als ze ondergedoken zit heeft ze alleen maar een leeftijdsgenoot met wie ze kan praten, op wie ze uiteindelijk verliefd wordt. Dat lijkt me heel eenzaam.” Robin valt even stil, haalt een hand door hun korte haar, en praat dan verder. “In sommige passages vertelt Anne dat ze onredelijk boos is op haar moeder, dat ze venijnige dingen zegt, maar zichzelf niet kan stoppen. Dat heb ik ook wel eens.”

‘Ouders onderschatten ons’

“Ja alle pubers doen dat”, zegt Eva. Ook zij was van kinds af aan bezig met de Tweede Wereldoorlog. Bij haar kwam dat door haar vader, die er altijd veel over vertelde. “Ik las het en dacht: deze meid wordt niet serieus genomen. Ze krijgt te weinig aandacht.” Ze is nu iets ouder dan Anne Frank was toen ze het dagboek schreef, maar ze weet nog wel hoe het een paar jaar geleden voor haar was. “Eén opmerking van een volwassene kan je hele leven veranderen. Ik weet nog dat een kennis van mijn ouders ooit tegen me zei dat je, als je een liedje schrijft, je nooit met het refrein kan beginnen. Dat doe ik nu nooit.”

“Terwijl dat makkelijk kan”, grinnikt Robin. “Maar ik denk dat ouders onderschatten wat we meemaken, ze hebben eigenlijk geen idee. De vader van Anne had het ook pas door toen hij later het dagboek las.”

Eva (rode trui) en Robin uit Den Burg met het dagboek van Anne Frank. Beeld Olaf Kraak

‘Anne en haar moeder hadden allebei de oorlog moeten overleven, dan hadden ze het kunnen uitpraten’

“De haat die Anne Frank voor haar moeder heeft, dat vond ik wel heel heftig”, zegt Eva, verwijzend naar de passages waarin Frank de botsingen tussen haar en haar moeder Edith beschrijft. “Wij hebben weleens ruzie, maar niet zo veel.” Ze weet niet of ze het mag zeggen, maar soms denkt ze wel eens: het is maar beter dat Edith de oorlog niet heeft overleefd. Nu weet ze tenminste niet hoe haar dochter werkelijk over haar dacht. “Of ze hadden het allebei moeten overleven”, vervolgt ze hardop denkend. Ze friemelt aan haar rode Tommy Hilfiger-trui. “Dan hadden ze het kunnen uitpraten.”

Eva is onder de indruk van Anne Frank. “Deze meid praat heel netjes”, zegt ze. Terwijl de taal volgens haar nu achteruit gaat. Iedereen gebruikt afkortingen en Engelse woorden. Ook de zelfreflectie die Anne Frank in haar dagboek heeft, vindt ze indrukwekkend. “Dat kan ik niet.”

“Ik probeer het weleens”, zegt Robin. “Ik schrijf zelf ook brieven naar een verzonnen vriend in een dagboek, het helpt me mijn gedachten te ordenen.”

‘Het is alsof ze zichzelf de dood inschrijft’

Maar niet alleen de innerlijke wereld van Anne Frank, die ze zo goed beschrijft, maakt het boek zo goed, denken de twee scholieren. Ook de Tweede Wereldoorlog die op de achtergrond sluimert speelt een grote rol. “Het is”, vindt Eva,“alsof ze zichzelf de dood inschrijft. Ze praat de hele tijd over alle dingen die ze nog gaat doen, en dan is het opeens voorbij.” Robin kijkt opzij, naar Eva, en zegt: “Stiekem hoop ik elke keer als ik het dagboek lees dat Anne Frank het deze keer wel overleeft.”

Ze vinden allebei dat er meer aandacht voor het boek zou moeten zijn. Veel van hun leeftijdsgenoten lezen het niet, omdat ze het ‘mokersaai’ vinden. Het komt volgens hen door sociale media, ze merken het zelf ook: ze hebben door het vele scrollen een hele korte spanningsboog. Maar voor Het Achterhuis zouden jongeren, net als zij, de tijd moeten nemen. “Dit boek is er niet om interessant te zijn”, zegt Robin. “Het is een prachtig geschreven document, dat we moeten blijven lezen en herlezen.”

Lees ook:

Anne Frank op een onderzetter: respectvol herdenken of botte commercie?

Het gezicht van Anne Frank op een onderzetter, het Achterhuis in miniatuur: ongepast, of sluiten ze aan bij de wens het verhaal van Anne in leven te houden? Van Kees Ribbens mag herdenken meer schuren.

‘Het werk van Anne Frank is kunst, zo goed is het geschreven’

75 jaar na de eerste publicatie van het dagboek van Anne Frank heeft schrijver Sandra van Beek de geschiedenis van Het Achterhuis opgetekend. Die is onlosmakelijk verbonden met vader Otto Frank, die een prominente rol speelt in het boek.