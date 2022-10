Deskundigen: Demonenuitdrijving is zo schadelijk dat het verboden moet worden

Ervaringsdeskundigen en experts pleiten voor een verbod op demonenuitdrijving. Kerkleiders denken dat ze zelf wel kunnen zorgen dat mensen geen mentale schade oplopen.

Demonenuitdrijving kan ernstige mentale schade toebrengen. Daarom pleiten deskundigen en mensen die dit hebben meegemaakt voor een verbod op deze praktijk. Bij demonenuitdrijving krijgen mensen van kerkleiders of geloofsgenoten te horen dat ze demonen in zich hebben. Ze komen daar niet zomaar van af, en ze kunnen hierdoor in een jarenlange innerlijke strijd verwikkeld raken. “Ik had geen eigen identiteit meer”, vertelt een jonge vrouw in deze krant.

De ervaringsdeskundigen die Trouw sprak vergelijken de gevolgen van demonenuitdrijving met die van homogenezing. De Tweede Kamerfracties van D66 en de VVD kwamen afgelopen zomer met een initiatiefwet om deze zogeheten conversiepraktijken te verbieden.

Duivel of kwade machten

Het lijkt godsdienstpsycholoog Joke van Saane, tevens hoogleraar en rector van de Universiteit voor Humanistiek, noodzakelijk dat er ook een verbod op demonenuitdrijving komt. “Vaak wordt de oorzaak van ziekte en lijden, mentaal of fysiek, verbonden aan een duivel of aan bezetting door kwade machten, die dan uitgedreven moeten worden”, legt Van Saane uit.

“Dat is foute boel. Het maakt je als mens totaal passief en onmachtig: je kunt niets doen, en je komt ook nog tegenover God te staan. Zelfs daar kun je in zo’n geval geen hulp krijgen.”

Diepe afkeer van zichzelf

Ook Inge Bosscha, ‘coach voor kerkverlaters’ en initiatiefnemer van een online platform voor deze groep, komt regelmatig mensen tegen die psychische schade hebben overgehouden aan demonenuitdrijvingen. Dat gaat van PTSS tot suïcidaliteit en lichamelijke klachten als gevolg van dit alles, zegt ze. “Het is zo gevaarlijk, omdat er wordt gezegd dat iemand wezenlijk fout is, en dat het denken en handelen van deze persoon door het kwaad beïnvloed wordt. Mensen kampen vaak met een diepe afkeer van zichzelf en wantrouwen hun eigen gedachten en emoties.”

Hoe wijdverspreid de praktijk van demonenuitdrijving is, of hoe vaak het daarbij misgaat, is lastig te zeggen. Het geloof in demonen en de mogelijkheid deze (‘in de naam van Jezus’) uit te kunnen drijven heet ook wel ‘bevrijdingspastoraat’ en leeft met name binnen de pinkster- of evangeliegemeenten. Uit CBS-onderzoek blijkt dat 1 procent van de Nederlanders zich hiertoe rekent.

Voorzitter Machiel Jonker van de koepelorganisatie Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten zegt dat er vanuit die organisatie geen zicht is op wat er precies gebeurt op het gebied van demonenuitdrijving in de aangesloten kerken. “Maar bij ons bestaat er een gebalanceerde kijk op bevrijdingspastoraat. Wij nemen afstand van excessen.”

Het is volgens Jonker dus ook mogelijk om op een veilige, verantwoorde manier aan bevrijdingspastoraat of demonenuitdrijving te doen. Dat zegt ook Wilkin van de Kamp, auteur van het Handboek Bevrijdingspastoraat en voorganger van een charismatische gemeente. “Voordat je met iemand over bevrijdingspastoraat gaat spreken, moet je vragen of hij of zij al naar de huisarts en de psycholoog is geweest. In mijn optiek zou er in elk team van bevrijdingspastoraat een psycholoog moeten zitten.”

Verschrikkelijke verhalen

Van de Kamp maakt zich ook grote zorgen. “Er gaat op dit gebied te veel mis.” Hij krijg elke maand wel een hulpvraag van iemand die een nare ervaring heeft met een demonenuitdrijving, zegt hij. “Dat zijn verschrikkelijke verhalen. En dan roep ik ook wel eens: het zou verboden moeten worden. Ik begrijp volledig dat die roep er is.”

Toch ziet Van de Kamp in een verbod bepaald niet de oplossing. “Dit moeten we niet overlaten aan de overheid, die begeeft zich dan op een gebied waar ze amper kennis over heeft, dat is een mijnenveld.”

In plaats daarvan vindt Van de Kamp dat kerken en kerkkoepels zelf een eind moeten maken aan deze problemen, en met gedegen richtlijnen moeten komen voor een ‘veilige kerk’. Eenvoudig is dat niet, erkent hij. “Er blijven altijd mensen die in schadelijke dingen geloven.”

