Den Haag gaat woningen beter controleren na verwoestende brand

Na de grote brand in de Wouwermanstraat eind mei kondigt de gemeente Den Haag aan zo veel mogelijk woningen in de stad te gaan controleren op brandveiligheid en kwaliteit. De enorme brand, waarbij de vuurzee door 23 woningen, een winkelruimte en een moskee raasde, laat volgens verantwoordelijk wethouder Martijn Balster (PvdA) eens te meer zien onder wat voor schrijnende omstandigheden mensen soms wonen.

Wat gaat er gebeuren?

“We doen een stadsbrede steekproefsgewijze controle naar de gehele Haagse woningvoorraad”, legt Balster uit. “Onderdeel van de controle zijn de brandveiligheid en de bouwkundige staat van panden. Maar er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar vocht in woningen, en schimmel. We willen de vraag stellen wat er nodig is om de kwaliteit van woningen te verbeteren.”

Is er al het begin van een antwoord op die vraag?

“Het onderzoek is nog niet afgerond maar we zien al wel dat er vooral in de goedkoopste particuliere woningvoorraad veel mis is. We zien veel slecht verhuurderschap. Dat varieert van te hoge huurprijzen tot slecht onderhoud. Woningen zijn bijvoorbeeld te vochtig, of hebben rottende kozijnen. Ook zien we steeds meer overbewoning. De meest schrijnende situaties treffen we aan in de zogeheten matraswoningen; woningen die helemaal vol liggen met matrasjes. En we weten dat verhuurders daarvoor soms honderd euro per week vragen aan arbeidsmigranten. Zeker in combinatie met de slechte staat van een woning, kan het levensgevaarlijk worden.”

De schade in de Wouwermanstraat na de grote brand in het huizenblok Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Is dat ook wat u aantrof na de brand in de Wouwermanstraat?

“In vijf van de getroffen woningen woonden meer mensen dan de vergunning toestond. Ik heb ook begrepen dat er in andere woningen, waar de brandweer doorheen moest voor het bluswerk, meerdere matrassen zijn aangetroffen. De panden zijn in de jaren negentig gerenoveerd maar daar was geen bouwkundige vergunning voor afgegeven. Er wordt nog onderzocht of dat ook niet nodig was, of dat dit wel had gemoeten. Er wordt ook nog onderzocht hoe de brand zich zo snel heeft kunnen verspreiden.

Over de Wouwermanstraat hebben we drie jaar geleden voor het laatst een melding gehad dat er iets mis was daar, maar sindsdien is er dus van alles gebeurd wat zich aan ons zicht heeft onttrokken. We hebben meer instrumenten nodig om stevig te kunnen ingrijpen.”

Waar denkt u dan aan?

“Het huidige bouwbesluit stelt betrekkelijk weinig eisen aan al bestaande bouw. En we komen uit een tijd waarin het onderhoud van panden helemaal werd overgelaten aan huiseigenaren. Volgens mij laten we dat idee wel een beetje achter ons. Maar mijn vrees is dat die periode heeft geleid tot veel achterstallig onderhoud.”

“Den Haag zou een verhuurdersvergunningstelsel willen, dan weten we precies wie waar wat verhuurt. Ook de registratie van arbeidsmigranten moet beter. We hebben geen idee wie waar woont. Voor die betere registratie pleiten we al langer, samen met de gemeenten Rotterdam en het Westland. Gemeenten en werkgevers moeten een veel belangrijker rol gaan spelen in hun huisvesting. Die mensen werken voor ons, dan heb je ze ook netjes te huisvesten. We zien veel te veel echt forse wantoestanden.”

Brand aan de Wouwermanstraat In de nacht van 20 mei woedde er een grote brand aan de Wouwermanstraat in de Haagse Schilderswijk. Die trof een winkelruimte, Moskee Al Fath en 23 woningen, blijkt uit een brief die vrijdagavond naar de Haagse gemeenteraad ging. In de woningen stonden 59 personen ingeschreven, in 5 woningen werden kamers verhuurd zonder de juiste vergunning. Alle woningen zijn in particulier bezit. Zes woningen zijn grotendeels verwoest, de rest heeft brand- en waterschade. Getroffen bewoners kunnen tot 1 juli gebruik maken van calamiteitenopvang, de gemeente overlegt nog met sociale verhuurders wat er daarna mogelijk is. Verder helpt de gemeente bij het aanvragen van (bijzondere) bijstand, al is al wel duidelijk dat zeker twee mensen daar geen recht op hebben omdat zij geen verblijfsvergunning hebben of EU-burgers zijn die korter dan drie maanden in Nederland verblijven. Van veertien is dat nog onduidelijk. Ook wordt onderzocht of er een financieel steunfonds moet komen om mensen weer op de rails te krijgen. De politie heeft geen aanwijzingen gevonden voor brandstichting. De oorzaak van de brand zal nooit duidelijk worden, wat niet ongewoon is bij een grote brand als die in de Wouwermanstraat woedde.

Lees ook:

De vlammen aan de Haagse Wouwermanstraat hadden nooit zo om zich heen mogen slaan

Veel is nog onduidelijk over de brand aan de Wouwermanstraat in de Haagse Schilderswijk. Wel duidelijk is dat een gewone woningbrand nooit zo’n vlammenzee had mogen worden.

Eindelijk hadden Stefany en Nick hun eigen plek: ‘Qua brandveiligheid zijn hier zeker fouten gemaakt’ “Paniek natuurlijk, schreeuwen, en huilen.” Hagenees Nick van Balken, 24 jaar oud en productontwerper, aarzelt. Praten over de brand in Den Haag die hem dakloos maakte, gaat hem nog niet makkelijk af.