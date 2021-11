Deemoedig kabinet sluit Nederland 's avonds en 's nachts, ‘kerst kan sober worden’

Opnieuw moet het demissionaire kabinet hard ingrijpen, nadat eerder aannames over de coronapandemie te optimistisch bleken. “Nederland gaat van 5 uur ‘s avonds tot 5 uur ‘s ochtends dicht”, kondigde demissionair premier Mark Rutte tijdens een persconferentie vrijdagavond.

Alle sectoren krijgen met beperkingen te maken, behalve essentiële winkels, als supermarkten, drogisterijen en apotheken. Het kabinet probeert het onderwijs zoveel mogelijk te ontzien, vanwege de grote pedagogische en psychische schade die eerdere lockdowns op kinderen hadden.

Fouten gemaakt

Rutte en coronaminister Hugo de Jonge brachten hun boodschap deemoediger dan tijdens recente persmomenten. Afgelopen maandag nog gaf de premier vooral de bevolking de schuld, omdat die de basismaatregelen niet voldoende navolgt. Vrijdag zei hij dat hij de afgelopen tijd fouten gemaakt heeft, vooral in de communicatie. Daarvoor bood hij excuses aan. Zo had hij in september duidelijker moeten uitspreken dat de besmettingscijfers door de versoepelingen van toen weer konden oplopen.

De hoop van het kabinet zal zijn, dat het tonen van berouw leidt tot een grotere bereidheid onder de bevolking om de coronamaatregelen weer op te volgen. Het nieuwe maatregelenpakket moet het reproductiegetal “ruim onder de 1 brengen”, wat betekent dat de huidige virusgolf gaat uitdoven. Maar dat hadden de op 12 november ingestelde beperkingen óók al moeten doen. Door te beperkte naleving van deze coronaregels, is die kentering voorlopig nog niet te zien.

Geen chemotherapieën of niertransplantaties

De nieuwe maatregelen moéten ook effect hebben, wil het kabinet een zorginfarct kunnen voorkomen. Eerder op vrijdag kondigde De Jonge fase 2d voor de ziekenhuizen af. Die plannen nu in principe geen zorg meer in die binnen zes weken uitgevoerd moeten worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om chemotherapieën of niertransplantaties. Ook Defensie en het Rode Kruis worden ingezet.

Om te voorkomen dat de komende maanden ook weer meer ouderen in het ziekenhuis terecht komen, wordt het tempo van de boostercampagne opgevoerd. De afgelopen tijd klonk er veel kritiek dat het kabinet veel trager mensen een derde vaccinatie aanbiedt, dan andere landen. Voor het eind van het jaar moeten alle ouderen geprikt zijn. Om dat mogelijk te maken wil het kabinet ook Defensie en studenten geneeskunde inzetten bij de vaccinaties.

Rutte en De Jonge roepen de Nederlanders op om Sinterklaas met maximaal vier gasten te vieren, en met kleine kinderen voorlopig zo min mogelijk opa’s en oma’s te bezoeken, om te voorkomen dat die besmet raken. Bovendien kunnen Nederlanders zich het beste opmaken voor opnieuw een sobere kerst. Volgens Rutte “kan het best zijn” dat de maatregelen doorlopen met kerst en oud en nieuw.

Vaak anders dan verwacht

Over drie weken wil het kabinet besluiten of de huidige maatregelen gedeeltelijk teruggedraaid kunnen worden of nog langer moeten doorlopen. Maar scenario’s voor de komende weken en maanden wilden de bewindspersonen niet of nauwelijks schetsen.

De Jonge zegt de les geleerd te hebben dat verwachtingen over het coronavirus vaak niet uitkomen. Zo sprak hij afgelopen voorjaar nog de hoop uit dat alle beperkingen geschrapt zouden kunnen worden, als het overgrote deel van de Nederlanders is gevaccineerd. “Het gaat vaak anders dan verwacht. Het was onvoorstelbaar dat de besmettingen weer zo omhoog zouden gaan. De werkelijkheid is minder maakbaar dan we zouden willen.”

