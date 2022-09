Deeltijdcultuur belemmert ook oudere moeders meer te gaan werken

Vrouwen die minder gaan werken als ze een kind krijgen, blijven dat vaak de rest van hun loopbaan doen. Als vrouwen ‘uit’ de kleine kinderen zijn, gaat slechts de helft weer (iets) meer uren werken als de kinderen minder zorg nodig hebben. Twee op de drie moeders keert niet terug op het aantal uren dat ze werkte voordat ze kinderen kreeg.

Oorzaak is de deeltijdcultuur en –structuur in ons land, zo blijkt uit het onderzoek ‘Eens deeltijd, altijd deeltijd’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat woensdag verschijnt. Deeltijdwerk is het standaard werkpatroon geworden voor vrouwen in alle levensfasen. De vrouw zelf en haar omgeving, inclusief werkgever, vinden dat vanzelfsprekend. Het blijkt vaak te weinig aantrekkelijk of niet goed mogelijk om de ingesleten patronen te doorbreken door meer te gaan werken.

Moeders met oudere kinderen: vergeten groep

Beleid om het arbeidsaanbod van vrouwen te verhogen, richt zich vooral op vrouwen met jonge kinderen, zoals gratis kinderopvang. Terwijl als moeders met oudere kinderen meer gaan werken, dan komen er een aantal belangrijke doelen van het emancipatiebeleid dichterbij. Het verhoogt namelijk het aandeel vrouwen in hogere, leidinggevende functies en het aandeel vrouwen dat financieel onafhankelijk is, aldus SCP.

Ook vanwege de huidige krapte op de arbeidsmarkt zou het wenselijk zijn als het arbeidspotentieel onder deeltijd werkende vrouwen beter wordt benut. De overheid moet dan denken aan andere beleidsmaatregelen, benadrukt SCP, zoals sluitende dagarrangementen voor schoolgaande kinderen, een zorgvriendelijke organisatiecultuur, levensloopbaanbeleid op het werk, meer werken lonender maken en werkgevers die uitbreiding van de arbeidsduur bespreekbaar en mogelijk maken.

Daarnaast vraagt de deeltijdcultuur in Nederland om een breed maatschappelijk debat over de wijze waarop in Nederland betaald en onbetaald werk is georganiseerd. “De vraag is of een fulltime-bonus zoals het kabinet nu voorstelt, vrouwen in beweging brengt. Werken in deeltijd is niet alleen diep ingesleten in onze samenleving, maar ook in het leven van veel vrouwen zelf. Dat doorbreek je niet zo maar,” aldus Wil Portegijs, onderzoeker bij het SCP.

