Deelscooters mateloos populair in Scheveningen, maar niet iedereen is er blij mee

Als water naar de zee dragen, zo omschrijft de 81-jarige Emile Cantineaux de initiatieven van de gemeente Den Haag om op zonnige zomerdagen de scooterchaos bij de strandopgangen in goede banen te leiden. Op zijn oude dag beheert hij een paar dagen per week de bewaakte fietsen- en scooterstalling op het Scheveningse Zwarte Pad.

Den Haag telt rond de 1300 elektrische deelscooters van bedrijven Felyx, Check en Go Sharing. Deze maand komen daar nog eens 350 bovenop met de komst van een vierde aanbieder in de stad. Volgens cijfers van het CBS telt Den Haag al ongeveer 35.000 privéscooters, zoals de officiële verzamelnaam voor brom- en snorfietsen luidt. Scheveningen is hét deelscooterknelpunt in Nederland. ‘s Ochtends rond elven staan vaak bijna alle 1300 deelscooters al aan zee. In de stad is er dan geen exemplaar meer te vinden omdat iedereen ermee is vertrokken voor een dagje strand.

En daar in Scheveningen staan al die scooters flink in de weg. Die voertuigoverlast leidde tot een stormvloed aan klachten. Daarom zijn in Den Haag nu sinds een week langs de kust bijna 500 speciale parkeervakken voor deelscooters en gele niet-parkeerzones ingericht, een initiatief van de gemeente Den Haag en de scooteraanbieders. Wie ze er niet goed inzet, kan een boete verwachten.

Het voelt als speelgoed

Zelfs op een grauwe stranddag staan er op het Zwarte Pad, bij de noordelijke duinen van Scheveningen, tientallen groene en wit-paarse deelscooters. Nu de parkeerplekken voor deelscooters er zijn, worden de lege stoep en opgang vaak voor de privéscooters gebruikt. Toch hoopt Cantineaux dat het beter wordt met die parkeervakken, want daarvóór was het volgens hem al helemaal ‘niet te doen’: “Scooters, deelscooters, ze stonden overal. Kriskras door elkaar, op de stoep, op het ruiterpad, op de strandopgang. Daar moet normaal een ambulance langs kunnen.”

Emile Cantineaux, beheerder van de bewaakte fietsenstalling bij Scheveningen, ziet alle scooterchaos met lede ogen aan. Beeld Maartje Geels

Deelscooters zijn niet meer weg te denken uit het drukke stadse straatbeeld van Den Haag tot Eindhoven, Haarlem tot Apeldoorn en Zwolle. Het is de snelst groeiende vorm van deelvervoer. Ideaal, volgens de aanbieders, als snelle en flexibele toevoeging op het openbaar vervoer en als manier om de steden autoluwer te maken. Het model is simpel: via een app reserveer je een elektrische scooter, die je kan vinden op verschillende plekken in de stad, en je betaalt per minuut. Geruisloos zoef je zo alleen of met z’n tweeën van stad naar strand, naar werk, of even snel naar de supermarkt. Waarom ze zo populair zijn? Het is schoon vervoer, je bent vrij om te staan waar je wilt en het is makkelijk, zeggen de aanbieders. Gebruikers voegen daar aan toe: het voelt als speelgoed.

Gebruikers van deelscooters worden nu ‘opgevoed’

Probleem is dat de scooters vaak achteloos op de stoep worden gedumpt, tot furie van bewoners en ondernemers. Parkeercoach Jeffrey Rijsdijk (21) van Felyx is daarom sinds vorige week bezig om het parkeren van de deelscooters in Scheveningen in goede banen te leiden. Hij racet op een donkergroene scooter van het Zwarte Pad naar de parkeerplekken in de richting van de pier om te kijken of alles wel netjes staat. Als het niet goed staat, krijgt de gebruiker een waarschuwing. Andere aanbieders hebben bij drukte ook een parkeercoach rondrijden.

Door het groeiende aantal klachten zagen de aanbieders een noodzaak om de gebruiker ‘op te voeden’. Parkeren gaat via een gps-systeem. Als het te druk is, wordt de parkeerzone uitgeschakeld en kan de scooter niet worden neergezet. De teller tikt dan door. Verkeerd parkeren kan leiden tot een waarschuwing of boete. Bij sommige aanbieders levert parkeren op een rustig stuk juist een beloning op. Bij meerdere waarschuwingen kan je de app tijdelijk niet gebruiken.

De grootste groep gebruikers zijn jongeren, maar klanten in andere leeftijdscategorieën zijn in opkomst. Zelfs zeventigers loggen in om kennis te maken met elektrisch deelvervoer. Cantineaux is niet overtuigd, hij bekijkt het werk van de parkeercoach met argusogen. Te vaak stond hij op een drukke stranddag te midden van de scooterchaos. “Het is die ikke-ikke-ikke mentaliteit van de jongeren, dat is het probleem.”

Sanne van Wincoop en rechts Anne Janssen proberen de deelscooter een dagje uit. Beeld Hannah van der Wurff

‘Ik ga dit zeker vaker doen’ De zon is er nog niet eens, maar de vriendinnen Sanne van Wincoop (29) en Anne Janssen (28) zijn al in Scheveningen te vinden. Ze zijn op hun vrije dag voor het eerst met de deelscooter gegaan – Van Wincoop stond erop. “Ik durf dat niet in mijn eentje. Ik denk, dan sta ik daar, krijg ik die bak met helmen niet open of start hij niet. Maar samen is het een mooi moment. Ik hou niet van trammen, laat staan van fietsen. Normaal ga ik met de auto van mijn vriend, maar het is fijn om iets achter de hand te hebben voor wanneer hij er niet is. Toen ik al die scooters zag, dacht ik: Dat wil ik ook.” Janssen: “Ik fiets en wandel altijd, dus voor mij hoeft het niet zo. Zonder jou had ik een ov-fiets gepakt.” Van Wincoop: “Ja, kneus, maar ik woon minder centraal, dus voor mij is het ideaal. Naar het strand zonder parkeerkosten! Ik ga dit zeker vaker doen.”

Maarten Bos: 'Dit is in ieder geval beter dan mijn afgeragde omafiets'. Beeld Maartje Geels

‘Dit is beter dan mijn afgeragde omafiets’ Maarten Bos (19) scheurt bij de strandopgang een parkeervak in. Gebruind, petje op, hij moet nog een dag door het zand banjeren in de bediening van een strandtent. Hij woont dichtbij, maar lopen naar zijn werk doet Bos niet. “Dit is té makkelijk en leuk. In ieder geval beter dan mijn afgeragde omafiets. Het is net speelgoed. Ik denk dat ik ze iets te vaak gebruik, normaal wel vijf keer per week. Het gaat zo in je systeem zitten. Je zou het kunnen omschrijven als een verslaving,” geeft hij glimlachend toe. “Ik verkijk me een beetje op de prijs. Hoeveel ik per maand kwijt ben weet ik niet, maar bij een van de deelscooter-apps had ik een factuur van twintig euro en ik gebruik ze allemaal. Dus ik probeer iets meer te fietsen, om de kosten te beperken.”

Duitse toeristen Tanja Jochum & Stefan Voellmer, verbaasden zich erover dat ze geen helm hoeven te dragen als ze de deelscooter gebruiken. Beeld Maartje Geels

‘In Duitsland zou dit niet werken’ Tanja Jochum (43) en Stefan Voellmer (51) gaan jaarlijks op vakantie naar Scheveningen en hebben deze keer de deelscooter ontdekt. Sinds ze een week geleden aankwamen hebben ze elke dag wel op de scooter gezeten. Dat ze nerveus waren toen ze er voor het eerst opstapten, merk je nu niet meer. Als een pro schieten ze geluidloos de weg op, zij een boek onder de arm geklemd, hij onderweg naar een massage. “In Duitsland zou dit niet werken”, zegt Voellmer. “Dat is het land van de auto. Op de Nederlandse weg gaat het prima, een scooter en de auto op dezelfde weg, maar in Duitsland geldt het recht van de sterkste: de auto gaat eerst.” Jochum: “Het is hier wel veiliger voor fietsers en scooters, maar dat we geen helm op hoefden vind ik echt heel gek”.

