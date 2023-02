Deel Noordzeebodem is nu officieel beschermd gebied

Eigenlijk is het een formaliteit, en toch is het reden tot grote vreugde: sinds donderdag is 5 procent van de Nederlandse Noordzeebodem officieel beschermd gebied. Met Europese instemming is de zogeheten bodemberoerende visserij voortaan verboden op de Klaverbank, de Centrale Oestergronden en het Friese Front – elk ruim duizend vierkante kilometer en samen net iets groter dan de provincie Drenthe.

“Een mijlpaal op de Noordzee en geweldig nieuws voor de natuur”, juicht directeur Wytske Postma van Stichting De Noordzee. “Het gaat na decennia van menselijke activiteiten ontzettend slecht met de Noordzeenatuur, die nu de kans krijgt om te herstellen en te bloeien.”

Noordzeeakkoord

Tot dusver was slechts 0,3 procent van de Nederlandse zeebodem beschermd. In het Noordzeeakkoord tussen overheid, energiesector, visserij en milieuorganisaties is vastgelegd dat dit 15 procent moet zijn in 2030.

“Het zijn drie heel verschillende gebieden”, legt Postma uit. “De Klaverbank is eigenlijk een oude rivierbedding waarin stenen liggen, de Oestergronden hebben een zandstructuur en het Friese Front kent stromingen, doordat de Noordzee hier de diepte ingaat. Dit alles met rust laten is goed voor de biodiversiteit, de visstand en voor het klimaat.” Sleepnetten die de zeebodem verstoren, trekken immers ook de koolstof vrij die in de zeebodem is vastgelegd.

Klaverbank en Friese Front zijn al eerder aangewezen als Natura 2000-gebieden, maar die bescherming gaat minder diep en betreft vooral de foerageer- en rustmogelijkheden van soorten zeevogels. Stichting De Noordzee ijvert ervoor om ook de Bruine Bank, sinds ruim een jaar Natura 2000-gebied, onder de strenge zeebodemregels te laten vallen.

