Decembertornado’s overvallen grote delen van de Verenigde Staten

Politie en brandweer van Mayfield konden vrijdagavond niet meteen uitrukken nadat een tornado het stadje in Kentucky trof. Eerst moesten ze een aantal collega’s bevrijden uit de puinhopen van het politiebureau en de brandweerkazerne.

Pas daarna konden ze aan de slag bij een ingestorte fabriek van kaarsen, waar ze soms over lijken heen moesten kruipen om overlevenden te bevrijden.

Elektriciteitsleidingen tegen de grond gewerkt

Er was in Mayfield geen huis zonder schade na het passeren van de wervelstorm, en in het hart van de stad stond bijna geen gebouw meer overeind. Maar de zwaarste klap viel in de kaarsenfabriek waar 110 mensen aan het werk waren. Ze raakten vast onder hout en metaal van het dak, waar door de kracht van de wind zelfs auto’s op terecht waren gekomen. De gouverneur van Kentucky, Andy Beshear, zei zaterdag dat slechts 40 van hen gered waren. “We spreken bij reddingswerk over van deur tot deur gaan”, zei hij over de in zijn staat getroffen plaatsen “maar er zijn geen deuren meer. Je kijkt of er mensen onder het puin liggen, we hopen op wonderen.”

Degenen in Mayfield die nog wel een huis hebben, zaten gisteren nog steeds zonder stroom, en dus zonder verwarming, omdat de storm de bijna overal bovengronds lopende elektriciteitsleidingen tegen de grond heeft gewerkt. De overheid richtte plaatsen in waar mensen warmte konden vinden. Ook elders in de getroffen regio hadden tienduizenden huizen geen stroom.

Brandweerlieden doorzoeken het puin van een huis in St. Charles County, Missouri. Beeld AP

Bewoners dreigden te verdrinken

Ruim 340 kilometer naar het noordwesten, in de staat Illinois, vielen minstens zes doden toen een tornado de muur van een distributiecentrum van Amazon omduwde. En ruim 180 kilometer verderop, in de staat Arkansas, kwam een inwoner om van een bejaardentehuis dat vol door een tornado werd geraakt.

Verzorgers van dat tehuis voorkwamen erger door bewoners kussens boven hun hoofd te laten houden. Enkelen van hen beschutten mensen in rolstoelen met hun eigen lichamen. Brandweerlieden moesten haast maken met de evacuatie, omdat sommige bewoners vastzaten onder puin en dreigden te verdrinken door water dat uit gebroken sprinklerinstallaties kwam.

Het totale aantal doden werd gisteravond geschat op minstens 90, maar verwacht werd dat het boven de honderd zou stijgen. President Joe Biden zal de getroffen regio binnenkort bezoeken en heeft Kentucky tot rampgebied verklaard.

Gevangenen hielpen hun collega’s

In Mayfield zat Kyana Parsons-­Perez urenlang opgesloten door puin in de kaarsenfabriek totdat ze bevrijd kon worden. Ze begon een livestream op Facebook om hulpverleners op de hoogte te houden van de situatie binnen. Voor de tornado kwam, knipperden de lichten in de fabriek en knapten haar oren door de opeens veranderende luchtdruk. “En toen boem, alles viel bovenop ons. Ik dacht niet dat ik het zou overleven”, vertelde ze aan een lokaal tv-station.

Ze prees gevangenen die als voorbereiding op hun vrijlating in de fabriek werkten en hun tijdelijke collega’s hielpen, terwijl hun bewaker was overleden. “Die hadden zo weg kunnen lopen, maar ze deden het niet.”

De nationale weerdienst telde in de nacht van vrijdag op zaterdag 37 tornadowaarnemingen. Terwijl zulke wervelstormen doorgaans maar een minuut of tien actief zijn en daarbij een kilometer of vijf afleggen, lijkt er een te zijn geweest die een spoor van vernieling van 400 kilometer door Kentucky trok. Dat zou een record zijn, tenzij later blijkt dat het ging om een enorme onweersbui, die telkens een nieuwe tornado voortbracht.

Gouverneur Bill Lee bekijkt de tornadoschade bij de brandweer in Dresden, Tennessee. Beeld AP

Ongewoon warm

Tornado’s komen in heel de VS voor, maar het meest in de lente, en tot voor kort vooral in ‘Tornado Alley’, een noord-zuid-lopende strook van Texas tot South Dakota.

De reeks van vrijdagavond is bijzonder omdat hij in december gebeurde – al was dat wel in een week dat het ongewoon warm was. Dat zo’n groot aantal oostelijk van Tornado Alley opduikt, is minder onverwacht. Al geruime tijd valt het meteorologen op dat de regio waarin de meeste wervelstormen voorkomen naar het oosten aan het opschuiven is, mogelijk als gevolg van de klimaatverandering.

Bewoners in het nieuwe tornadogebied, dat al de bijnaam ‘Dixie Alley’ heeft gekregen, zullen dus rekening moeten gaan houden met tornado’s, al zullen die hen gemakkelijker verrassen. Omdat het overdag in Dixie Alley doorgaans warmer is dan in Tornado Alley, en tornado’s vooral ontstaan als de lucht weer afkoelt, zullen de meer oostelijke wervelstormen later op de avond en in de nacht ontstaan, en daardoor minder snel ontdekt worden.

De tornadoschade in Mayfield, Kentucky. Beeld EPA

Chelsea Emmons vond de kat van haar moeder verstopt in een la van een kast in Bremen, Kentucky. Beeld AP

Luke Schockley inspecteert de schade van de tornado in zijn schoonouders' huis in Bowling Green, Kentucky. Beeld AP

De hond van Derrick Starks (links) wordt gered uit het puin in Mayfield, Kentucky. Beeld AP

Een persoon met een kerstmuts zit voor een verwoest huis in Mayfield, Kentucky. Beeld EPA

Lees ook:

VN hopen dat landen eindelijk klimaatcrisis aanpakken, of de huidige rampen zullen kinderspel blijken

Het extreme weer kan landen aansporen om ferme klimaatmaatregelen te nemen, hopen de VN. Zo niet, dan kunnen de overstromingen, droogte en bosbranden kinderspel blijken bij later onheil, voorziet het klimaatpanel IPCC.