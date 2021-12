Decembertornado’s overvallen de VS - mogelijk honderd doden

In Arkansas verwoestte een tornado een verzorgingstehuis. in Illinois stortte een distributiecentrum van Amazon in. En in een strook van ruim vierhonderd kilometer tussen die twee staten, dwars door het midden van de VS, woedden vrijdagavond minstens dertig tornado’s. Er werden zaterdagochtend tientallen doden geteld. Een kwart miljoen huizen hadden geen stroom.

Alleen al in de staat Kentucky zou het aantal slachtoffers naar honderd kunnen stijgen, zei gouverneur Andy Beshear zaterdagochtend vroeg, nadat hij de noodtoestand had uitgeroepen. “Dit is een van de zwaarste nachten in de geschiedenis van Kentucky. En nu de dag aanbreekt gaan we nog heel veel slecht nieuws horen.”

In zijn staat werd vooral de plaats Mayfield zwaar getroffen. Een kaarsenfabriek werd vol geraakt terwijl daar 110 mensen aan het werk waren.

Een van de werknemers, Kyana Parsons-Perez, zat urenlang vast onder puin totdat ze bevrijd kon worden. Kort voor de tornado over kwam, knipperden de lichten in de fabriek en knapten haar oren door de opeens veranderende luchtdruk. “En toen boem, alles viel bovenop ons. Ik dacht niet dat ik het zou overleven”, vertelde ze aan een plaatselijk tv-station. Ze prees gevangenen, die uit een nabijgelegen huis van bewaring waren gelaten om mee te helpen met de reddingswerkzaamheden. “Die hadden zo weg kunnen lopen, maar ze deden het niet.”

Wervelstormen verschuiven zich oostwaarts

De serie wervelstormen brak mogelijk enkele records. Volgens de directeur van de rampendienst van Kentucky, Michael Dossett, was hun aantal mogelijk nog groter dan in april 1974, toen er een kleine honderd woedden in elf staten en meer dan driehonderd mensen het leven verloren. Een van de tornado’s van vrijdagavond trok urenlang een spoor van vernieling van 320 kilometer door Kentucky – vergelijkbaar met de tornado van 1925 die over een afstand van 350 kilometer door de staten Missouri, Illinois en Indiana raasde. De gemiddelde tornado is maar een minuut of tien actief en verplaatst zich in die tijd een kilometer of vijf.

Tornado’s komen in heel de VS voor, maar het meest in de lente, en vooral in ‘tornado alley’, de ‘tornadosteeg’, een noord-zuid lopende strook van Texas tot South Dakota. De reeks van vrijdagavond is bijzonder omdat hij in december gebeurt – al was dat wel in een week dat voor die maand recordtemperaturen werden gemeten. Die warmte maakt een hoger vochtgehalte in de lucht mogelijk, een van de voorwaarden voor het ontstaan van de zware onweersbuien die de opmaat vormen voor een tornado.

Dat zo’n groot aantal oostelijk van ‘tornado alley’ opduikt, is minder bijzonder. Al geruime tijd valt het meteorologen op dat de regio van intense wervelstormen naar het oosten aan het opschuiven is. Ook dat zou te maken hebben met de luchtvochtigheid, die in de staten van de oorspronkelijke stormstrook steeds lager is geworden. Dat kan samenhangen met de opwarming van de aarde, maar veel over dat specifieke verband is nog onzeker.

Hetzelfde geldt voor het vaker voorkomen van grote aantallen in een periode van enkele dagen.

Het noodweer in het midden van de VS is nog niet ten einde. De nationale weerdienst voorspelde ook voor zaterdag nog onweersbuien en tornado’s.

VN hopen dat landen eindelijk klimaatcrisis aanpakken, of de huidige rampen zullen kinderspel blijken

Het extreme weer kan landen aansporen om ferme klimaatmaatregelen te nemen, hopen de VN. Zo niet, dan kunnen de overstromingen, droogte en bosbranden kinderspel blijken bij later onheil, voorziet het klimaatpanel IPCC.