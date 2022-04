Dealtjes achter de schermen tussen coalitie en oppositie? Daar hoeft Rutte IV nu niet mee aan te komen

De oppositie wil direct na het voorjaarsreces in het openbaar kunnen debatteren en besluiten nemen over de moeilijke financiële keuzes die gemaakt worden in de Voorjaarsnota.

De partijen ontvingen deze week een uitnodiging van minister-president Mark Rutte en minister Sigrid Kaag van financiën om na 9 mei met hen te komen praten over de voorgenomen aanpassingen voor de begroting van 2023. Door de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie moeten middelen gevonden worden voor de koopkracht en Defensie. Bovendien moet er compensatie komen voor de belasting die is betaald in box 3, en een nieuw systeem uitgedacht. Op dit moment wordt er over vermogen helemaal geen belasting meer geheven.

De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie spraken vorige week donderdag tot diep in de nacht met elkaar over de financiële problemen, maar tot een definitief akkoord kwam het nog niet, omdat ze eerst nog de wensen van het parlement willen horen. Wel zei premier Rutte dat hij enig ‘zicht’ had waar het akkoord naartoe gaat.

Fondsen voor klimaat en stikstof ter discussie

Duidelijk is dat het coalitieakkoord op onderdelen wordt herschreven. Zo wordt overwogen de door VVD gewenste lastenverlichting voor het bedrijfsleven te schrappen en de winstbelasting zelfs iets te verhogen. Gekeken wordt ook naar het schrappen van de belastingvriendelijke regeling voor expats. Zelfs de miljardenfondsen voor klimaat en stikstof staan weer ter discussie. Werkgeversorganisatie VNO-NCW waarschuwde het kabinet niet meteen te hard te gaan bezuinigen.

Welke keuzes het kabinet precies voor de deadline van 1 juni maakt, hangt ook af van de steun die ze krijgen van de oppositie. Die is nodig om de plannen door de Eerste Kamer te krijgen. De belangrijkste partijen hiervoor zijn PvdA, GroenLinks en JA21. Met de twee progressieve partijen samen, of alleen met het conservatieve JA21 heeft de coalitie in de Senaat de benodigde meerderheid. Maar onduidelijk is nog of de coalitie liever over links of over rechts steun zoekt.

Hoe staat het met de plannen van Rutte IV? Op trouw.nl/regeermeter houden we dat bij

Segers vindt de gesprekken geen oude bestuurscultuur

De oppositie zal de huid duur proberen te verkopen. Zo liet Jesse Klaver van GroenLinks bij Buitenhof zondag weten alleen afspraken over de Voorjaarsnota te willen maken in de openbaarheid. Dat wil zeggen tijdens een plenair debat in de Kamer. Hij noemt het de ‘oude bestuurscultuur’ om afspraken tussen coalitie en oppositie achter de schermen te maken. Anderen vallen hem bij. Klaver gaat overigens wel netjes op de uitnodiging van het kabinet in, maar hij gaat dan geen ‘harde afspraken’ maken.

Fractieleider Gert-Jan Segers van coalitiepartij de ChristenUnie laat op twitter weten dat het onzin is dit soort gesprekken ‘oude bestuurscultuur’ te noemen. “Het behoort tot het ambacht van bewindslieden om er zich van te vergewissen dat een begroting voldoende steun krijgt. Dat kan niet zonder overleg, voor en achter de schermen”, aldus Segers.

De nieuwe PvdA-fractieleider Attje Kuiken wil alleen akkoord gaan met plannen die Nederland ook echt ‘socialer’ maken. Daarvoor moet de vermogensongelijkheid worden aangepakt en de koopkracht verbeteren. Klaver vindt dat het kabinet deze Voorjaarsnota moet benutten om het Belastingstelsel zowel eerlijker als groener te maken.

Kabinet gaat AOW toch verhogen

JA21 wil ook de koopkracht voor de gemiddelde Nederland op peil houden, en de partij kijkt voor de financiering naar de miljardenfondsen die het kabinet heeft ingesteld voor het klimaat en stikstof. Die vindt JA21 onnodig. Ze wil bovendien af van de plannen om de arbeidsmigratie te reguleren en het asielbeleid te versoepelen. Dat zijn wensen die bij D66 en de ChristenUnie weer moeilijk liggen.

Toch heeft het kabinet besloten de oppositie deels al tegemoet te komen. Zo is ze nu bereid de AOW mee te laten stijgen met de geplande verhoging van het minimumloon. Dit wilde de voltallige oppositie in de Eerste Kamer. Het kost alleen wel 2,3 miljard euro, geld dat het kabinet nu gaat weghalen bij de andere inkomensondersteunende maatregelen voor ouderen. Maar de 500 miljoen bezuiniging op de Jeugdzorg is nog steeds niet van tafel; dat geld wil het kabinet proberen binnen te halen met de introductie van een eigen bijdrage voor ouders van kinderen die een beroep op de jeugdzorg doen.

