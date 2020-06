De woede is te groot om zich te laten kanaliseren

Van Philadelphia, Los Angeles en Atlanta tot aan het Witte Huis in Washington. In zo’n 75 steden die er nog maar kort geleden verlaten bij lagen vanwege de coronamaatregelen – gingen mensen de afgelopen dagen de straat op. De protesten en rellen volgden elkaar kriskras door het land op, een spoor van geweld en vernielingen achter zich latend. De avondklok die in tientallen steden is ingesteld en de 16.000 troepen van de nationale garde die in verschillende staten in actie zijn gekomen hebben de onrust vooralsnog niet het hoofd kunnen bieden.

Zo reed zondag bij een protest nog een vrachtwagen in Minneapolis op demonstranten in. Daarbij raakte volgens de politie niemand van de betogers gewond. De broer van George Floyd die vorige week in deze stad om het leven kwam toen zijn keel werd afgeknepen door de knie van een politie-agent, Derek Chauvin, riep demonstranten op hun woede te gebruiken voor positieve dingen. “Want we hebben deze weg al eens bewandeld. Uit woede je eigen stad kapotmaken is niet wat mijn broer zou willen. Het is goed om gerechtigheid te eisen, maar kanaliseer je boosheid op een andere manier”, zei Terrence Floyd in een interview met ABC News.

Roep om arrestatie van agenten

Maar op veel plekken laat de woede zich nog niet kanaliseren. ‘Nog drie te gaan’ klonk het uit duizenden kelen op verschillende plekken in het land. Daarmee refererend aan de drie agenten die bij de fatale arrestatie van Floyd betrokken waren maar nog niet zijn vastgezet, maar alleen ontslagen. De hoofdverdachte zal volgende week maandag voor het eerst voor de rechter worden geleid.

Hier en daar kwam het tot flinke confrontaties met de politie. En niet alleen met relschoppers of demonstranten. Tientallen journalisten meldden de afgelopen dagen dat ze door de politie zijn aangevallen, ook als ze duidelijk maakten dat ze voor de media werken.

In Louisville in de staat Kentucky is een man doodgeschoten tijdens een confrontatie tussen demonstranten, politie en de nationale garde. Wat daar precies is gebeurd is nog onduidelijk. Afgelopen week waren er al eerder schietincidenten in Louisville geweest rond de protesten en geweld in de stad. De betogingen in Louisville zijn wel begonnen naar aanleiding van de dood van Floyd in Minneapolis, maar richtten zich op een plaatselijk incident half maart waarbij agenten de Afro-Amerikaanse Breonna Taylor in haar woning doodschoten.

Een avondklok in New York

En in New York liep het eveneens flink uit de hand. De politiechef liet daar weten dat ten minste zes incidenten worden onderzocht, onder meer een confrontatie in de wijk Brooklyn waarbij twee politiewagens zouden hebben geprobeerd een weg door een groep demonstranten te banen. Volgens gouverneur Andrew Cuomo hebben sommige acties van de politie de woede verder aangewakkerd. “Er zijn video’s van sommige politie-acties die heel verontrustend zijn: een masker van iemand aftrekken bijvoorbeeld om vervolgens pepperspray tegen die persoon te gebruiken, of beelden van een vrouw die door de politie op de grond wordt gegooid.”

De burgemeester van New York, Bill de Blasio, zei gisteren een avondklok in te stellen nadat plunderaars de nacht ervoor het hadden voorzien op winkels van Chanel, Prada en Rolex. zei zich zorgen over “anarchistische activisten die een agenda van geweld hebben” en die het protest tegen politiegeweld “voor vandalisme misbruiken”. Zijn dochter werd tijdens een betoging zondagavond in het zuidelijke deel van Manhattan gearresteerd tijdens een protest waar geen toestemming voor was gegeven.

De protesten naar aanleiding van de dood van George Floyd bereikten ook Europa. In Berlijn kwamen volgens de politie zondag circa 1500 mensen bijeen om tegen Amerikaans politiegeweld te demonstreren. En In de Duitse hoofdstad was er zaterdag al een demonstratie voor de Amerikaanse ambassade, in München een kleine betoging zondag voor het consulaat. In Londen hebben betogers gedemonstreerd op Trafalgar Square. Op de Amsterdamse Dam kwamen gisteren ook duizenden mensen bijeen om te protesteren tegen het politiegeweld in de VS.

