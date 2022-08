‘De vluchtelingen vroegen me waarom die mensen zo stonden te schreeuwen’

Hoe is het nu in Ter Apel? Trouw-verslaggever Tim van der Pal over zijn nacht bij het opvangcentrum.

“Rond een uur of acht ’s avonds was een groep van een paar honderd demonstranten op ongeveer 300 meter van het aanmeldcentrum aangekomen,” zegt Tim van der Pal (25). “Daar werden ze tegengehouden door de politie. Ze schreeuwden dingen als ‘Zijn jullie lekker aan het kamperen?!’ en gooiden met vuurwerk.”

In het nieuws op tv leken de demonstranten gematigd: niet tegen asielzoekers, maar tegen de manier waarop ze opgevangen worden.

“Dat gaat niet op voor de mensen die ik heb gezien. Die waren redelijk agressief, in elk geval in hun woorden. Een klein aantal droeg shirts met teksten als ‘Refugees out’. De vluchtelingen bij het aanmeldcentrum vroegen me waarom die mensen zo stonden te schreeuwen, maar ik kon het niet over mijn hart verkrijgen ze dat te vertellen.”

Hoe was de sfeer?

“Geladen. We hoorden die knallen van die demonstratie. De politie stond op scherp. En bij het aanmeldcentrum zelf waren er veel meer mensen, mannen, die bij het hek stonden, een beetje tegen elkaar aan te duwen. Er waren zelfs wat vechtpartijtjes.

“Er was niemand meer van het Coa. Vluchtelingenwerk was weg, het Rode Kruis-punt dicht en Artsen Zonder Grenzen was ook vertrokken. Er waren geen journalisten meer. Ik was de enige. Die vechtende mannen werden weer door andere asielzoekers uit elkaar gehaald.”

En wat deed jij?

“Ik zag een Iraans gezin dat ik eerder ook al had gezien. Een vader, een moeder en een meisje van een jaar of 8. Ze waren die dag aangekomen en zagen er heel netjes uit. Mooie kleren, de moeder had haar haren opgestoken. Ik dacht: ik ga om hun nummers vragen. Maar toen ik ze aansprak, bleken ze geen telefoon te hebben en amper Engels te spreken. Ze begonnen alle drie te huilen. De vader schoof wat met zijn voet over de grond, alsof hij dacht: is dit waar we moeten gaan slapen?”

Hoe reageer je daar op als journalist?

“Ik had geen idee wat ik moest doen. De regel is dat gezinnen niet buiten hoeven te slapen. Maar er was niemand meer van het Coa. Er ging van alles door me heen: moet ik ze meenemen naar mijn airbnb, en zo ja, hoe zou ik dat dan moeten doen? De boer bij wie ik sliep, is ook fel tegen vluchtelingen.

“Ik heb Vluchtelingenwerk Nederland gebeld. De woordvoerder was net aan het eten, maar kwam binnen tien minuten naar het hek. Hij zei dat het niet de bedoeling was dat vrouwen en kinderen buiten sliepen.”

“Dus we hebben zo’n veertig minuten gewacht en toen kwam er een medewerker van het Coa. Hij stond op een verhoging en schreeuwde: alle gezinnen mogen naar binnen. Iederéén wil natuurlijk naar binnen, dus dat werd nogal een gedrang. Gelukkig is het uiteindelijk allemaal goed gegaan.”

En jij?

“Ik ging naar mijn airbnb. Onderweg kwam ik nog toeterende truckers tegen, die schreeuwden dat de vluchtelingen weg moeten gaan. Vanochtend waren er weer truckers die mensen wakkertoeterden. Het is er verder vol, honderden mensen wachten om binnen te kunnen, verder is het wel rustig vooralsnog.”

