De vliegtuigen zitten weer voller maar de zakelijke reiziger neemt steeds vaker de trein

Er zijn nog zo'n 5 miljoen vliegpassagiers ‘zoek’, maar stilaan komt het aantal mensen dat een vliegreis maakt via een van de vijf Nederlandse luchthavens weer op het oude peil. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) reisden het afgelopen kwartaal zo'n 18,7 miljoen passagiers van en naar een van de vijf nationale luchthavens in Nederland.

Dat zijn er anderhalf keer zoveel als vorig jaar rond deze tijd, maar nog niet zoveel als de 23 miljoen die vóór de coronapandemie het vliegtuig namen. Het CBS maakt geen melding van het zakelijk vliegverkeer, een tak van vliegen die afgelopen weekend nog in het nieuws was toen milieu-activisten op Schiphol tegen het fenomeen demonstreerden. “Gemiddeld vertrekken er per dag 38 privévliegtuigen van Schiphol. Rijke mensen nemen daarmee een onverantwoord grote hap uit het beperkte koolstofbudget dat we met z'n allen hebben”, vertelde een actievoerder tegen deze krant. Een ander vond: “Overbodige vluchten schrappen is zó eenvoudig. Dat doet niet veel pijn en toch doen we het niet.”

Bedrijven maken bewustere afwegingen

Frank Visch, ceo van zakenreisorganisatie Travel Store Business, merkt dat bedrijven tegenwoordig bewuster nadenken over de vraag om wel of niet het vliegtuig te nemen. “Onze klanten maken een bewustere afweging bij het boeken, vanwege het milieu”, zegt hij. “We krijgen ook veel meer vragen over uitstoot. Voor zakenreizen binnen een straal van 700 tot 800 kilometer wordt vaker de trein gepakt. Ook kiezen bedrijven voor een videocall in plaats van een vliegreis.”

De branche van het zakelijk vliegen is niet zo klein als de vliegtuigjes die er in de beeldvorming mee verbonden zijn. Volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) vliegt ongeveer 5 procent van de Nederlanders regelmatig zakelijk, wat goed is voor 30 procent van alle Nederlandse vliegreizen. Dat zijn volgens het KiM niet altijd reizen in opdracht van de werkgever. Vaak nemen personeelsleden van bedrijven zelf het initiatief om op het vliegtuig te stappen voor bijvoorbeeld een bezoek aan een beurs of congres. Werknemers combineren soms ook zakelijke reizen met een privé-uitstapje, zoals een bezoek aan vrienden in het buitenland of een korte vakantie.

Andere manieren om geld te verdienen

Frank Visch van Travel Store Busioness ziet aan de toenemende boekingen van zijn klanten dat zakelijk vliegen weer in trek raakt: “Maar we zijn nog niet op het oude niveau. Ik kan me ook goed voorstellen dat bedrijven bewuster omgaan met vliegen.” En nee, dat vindt hij geen slecht nieuws voor zijn bedrijf. Het is volgens Visch een kwestie van het verdienmodel aanpassen: “Wij zetten nu meer in op de service om het vliegen heen zoals het regelen van hotels, parkeerplaatsen, verzekeringen. En wij houden voor grote klanten bij hoeveel hun werknemers vliegen en zelfs waar zij zich precies bevinden. Dat laatste weten grote bedrijven niet altijd precies, maar het kan wel van pas komen als er bijvoorbeeld ergens oorlog uitbreekt.” Om dit verdienmodel toekomstbestendig te krijgen, zou zijn bedrijf eigenlijk meer klanten moeten hebben die minder vliegen, denkt Visch.

Of het zakelijk vliegverkeer ooit weer op hetzelfde niveau komt als voor corona? Visch durft het niet te zeggen. “Het hangt van meerdere factoren af hoe het zakelijk vliegen zich ontwikkelt. De wereld is dankzij de luchtvaart goed verbonden, maar de aardbol verdient nu als eerste aandacht. We moeten zo snel mogelijk toe naar elektrisch vliegen. Alleen dan kunnen we weer op het oude niveau komen in het aantal passagiers.”

Meer vluchten, hogere bezettingsgraad Het aantal vluchten dat via de Nederlandse luchthavens verliep steeg het afgelopen kwartaal naar 124.000 passagiersvluchten, becijfert het CBS. Dat is 27 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar en vergeleken met 2020 is er sprake van bijna een verdubbeling. Voor de coronapandemie, in het derde kwartaal van 2019, waren er bijna 150.000 passagiersvluchten. De vliegtuigen die de Nederlandse luchthavens aandoen, zitten ook voller. De gemiddelde bezettingsgraad van vliegtuigen bedroeg vorig kwartaal bijna 80 procent. Vorig jaar was dat ruim 66 procent en bijna 48 procent in 2020. Veruit de meeste luchtvaartpassagiers (13,9 miljoen, ofwel 75 procent) vliegen binnen Europa.

