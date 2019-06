De slachtoffers van Malik F. zijn nog altijd bang en teleurgesteld in de samenleving

“Het beeld dat ik bloedend op de kade zat terwijl ik de ambulance naar de dader zag rijden, is heel symbolisch”, zo verklaarde een Hagenaar, bij monde van zijn zwager, maandagochtend voor de rechtbank. Een paar meters voor hem zat Malek F, de 32-jarige Syrische vluchteling die ervan wordt verdacht vorig jaar op Bevrijdingsdag drie mensen op straat levensgevaarlijk te hebben verwond. F. zou hebben geprobeerd de man de keel door te snijden.

Hij dacht dat hij dood zou gaan en zat op straat, samen met anderen zijn wonden stelpend. Zijn vrouw en dochter reageerden woedend toen ze zagen dat de ambulance eerder bij de verdachte aankwam – F. werd in zijn knie geschoten tijdens de arrestatie.

Sindsdien hebben psychologen vastgesteld dat de vluchteling in een psychose was beland. Voor hij op Bevrijdingsdag zijn mes trok, was hij al eens verplicht opgenomen in een GGZ-instelling. Bij zijn ontslag daar werd afgesproken dat hij ambulant verder zou worden behandeld. Volgens de rechters is er echter geen ‘enkele aanwijzing’ dat zijn psychiaters zijn doorgegaan met die behandeling, zo stelden zij vorige week vast.

Halsslagader

Dat heeft bij het slachtoffer van Bevrijdingsdag de teleurstelling in de samenleving en de twijfel over het functioneren van de rechtsstaat alleen maar vergroot. Hij vraag zich af: “Rijden we naar de verdachte met het bebloede mes nog in zijn hand of bieden we hulp aan de samenleving?” Een arts concludeerde dat F. maar op ‘een millimeter’ de cruciale halsslagader mistte bij de Hagenaar.

Het eerste slachtoffer van F., die in een café zat aan het begin van de kade waar de vluchteling ‘strijd tegen de duivelsaanbidders’ begon, liet via zijn advocate weten dat hij nog steeds ‘bijna dagelijks’ wakker wordt uit een nachtmerrie. Hij werd acht keer gestoken, heeft forse littekens en nog steeds zenuwpijn, kan zich niet lang concentreren en is niet verder opgeschoten met zijn studie. “Jouw onbegrijpelijke laffe daad heeft mijn leven in een klap verpest”, liet hij zeggen. F. reageerde op alle slachtoffers door te zeggen dat hij ‘veel spijt’ heeft.

De drie slachtoffers eisen elk smartengeld tussen de 20.000 en 50.000 euro en vergoeding van materiële schade zoals inkomensverlies en bijkomende zorgkosten die niet werden vergoed. Ook een aantal omstanders en de vrouw van een van de drie willen een schadevergoeding.

Terrorist?

De zaak gaat vrijdag verder met de formulering van de strafeis tegen F. Het Openbaar Ministerie heeft vanaf het begin duidelijk gemaakt hem te vervolgen voor drie moordpogingen met een terroristisch motief. Volgens een psychiater was hij echter in een psychose. Islamkenners zeiden vorige week dat F. weliswaar ‘extremistische motieven’ had – hij was ineens veelvuldig gaan bidden en had via de stem van Allah doorgekregen dat hij ongelovigen moest bestrijden – maar dat hij niet uit lijkt op verwerping van de democratie. Of de rechtbank hem een terrorist acht, moet blijken bij de uitspraak volgende maand.

