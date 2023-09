De schoolkrant maakt plaats voor de schoolpodcast. ‘Ouders luisteren het ook terug’

De papieren schoolkrant is passé. De schoolpodcast daarentegen wint aan populariteit. Zo merken ze ook bij schoolpodcast ‘Hoezo Da?!’ op het Brabantse Nuenens College.

“Wacht, ik pak Tims mail er even bij, waarmee dit allemaal is begonnen. Dat is misschien wel grappig.” Directeur van het Nuenens College Toine Hurkx staat op van de vergadertafel waar hij met leerling Tim van Gessel (15) en twee docenten zit voor de redactievergadering van de schoolpodcast.

De mail kreeg Hurkx vorig jaar op zijn eerste dag als directeur. “Ik citeer: Geachte heer de directeur. Ik vind het belachelijk dat wij op school geen schoolkrant hebben én ik vind het belachelijk dat u niet bereikbaar bent, want als directeur hoort u er te zijn voor de leerlingen.” Tim trekt een brede grijns.

Ja, zo’n actie is wel “typisch Tim”, vertelt de 4-vmbo-leerling even later. Hij heeft naar eigen zeggen een sterke mening en is enorm geïnteresseerd in thema’s als politiek, media, literatuur. Hij vond dat ‘de pubers’ op school wel wat beter opgevoed konden worden op dat gebied. Een schoolkrant leek hem een perfect medium daarvoor. “Lekker ouderwets. Daar houd ik wel van.”

Toine Hurkx kon zo’n brutaal initiatief wel waarderen, maar was wat minder enthousiast over een papieren krant. “Wij kennen de jeugd hier een beetje. Iets op papier belandt in de prullenbak.” Een podcast, stelde hij voor, zou dat niet wat zijn? Tim liet zich overtuigen. “Hij had gelijk. Een podcast is meer van deze tijd, gaat veel makkelijker rond en kun je altijd en overal terugluisteren. Dat bereik is veel groter dan dat van een papieren krant.”

Chille docenten, drugs en alcohol

En zo was Hoezo da?! – de podcast van Nuenens College geboren. Er zijn ondertussen dertien afleveringen verschenen, waarin een groepje van drie of vier leerlingen telkens in twintig minuten een thema bespreekt, zoals social media, chille docenten of drugs en alcohol. De Spotify-afleveringen worden tot tweeduizend keer beluisterd en het bijbehorende TikTok-kanaal heeft bijna achtduizend volgers – terwijl Nuenens College en kleine vmbo-school is met maar 750 leerlingen.

Begeleidend docent Lieke van Heertum: “Wij horen dat ook ouders het terugluisteren om te weten wat er speelt onder hun kinderen.” Tim, droogjes: “Ja, dat had ik ook niet verwacht.”

Het Nuenens College is niet de enige school waar ze de schoolkrant hebben afgezworen ten faveure van de schoolpodcast, al gaat het niet om massale aantallen. Op Spotify zijn een handjevol leerlingpodcasts terug te vinden, waarvan een aantal ook alweer zijn gestopt. Soms zijn de podcasts ook onderdeel van een schoolopdracht, bijvoorbeeld in het vmbo-profiel media, vormgeving en ict.

Want als methode is de vraag naar podcasts wél groot, ziet Tjeerd van den Elsen. Hij stond jarenlang zelf voor de klas, maar legt zich sinds 2019 helemaal toe op audio-onderwijs voor kinderen met zijn platform Ears Up.

“Docenten zien steeds meer dat audio een belangrijke steunpilaar kan zijn in het leren van taal. In workshops laat ik kinderen zelf een podcast maken. De docent kan met de klas de opnames terugluisteren en bespreken: hé, wat bedoel je daar? Waarom gebruik je dat woord? Dat is hoe je taalonderwijs kunt verdiepen.”

De podcast als een schoolkrant, dat is hij echter in al die jaren niet tegengekomen. “Zelf filmpjes maken is wel al vrij gemeengoed, maar zelf podcasts maken is nog niet zo vanzelfsprekend. Geld speelt daarbij ook zeker een rol.”

Het logo van de podcast hangt op een scherm in de school. Er zijn ondertussen dertien afleveringen verschenen. Beeld Koen Verheijden

Subsidie voor dure apparatuur

Wat het financiële aspect betreft hebben ze het in Nuenen professioneel aangepakt. De school vroeg een subsidie aan waarmee ze opname-apparatuur konden aanschaffen en de inzet van podcast-presentator Kai Bodewitz kunnen betalen. Bodewitz komt uit de buurt en is een 22-jarige contentmaker en cabaretier. Hij praat vlot de afleveringen aan elkaar, monteert het en maakt professionele ‘snippets’ – uitgeknipte videofragmentjes voor op social media, die als een soort teaser van de aflevering fungeren.

Bovendien zit in veel van de podcastafleveringen een leerdoel of burgerschapsthema ‘verstopt’. Zo gaat het in de aflevering over vluchtelingen over wat vooroordelen zijn, en stelt docent Lieke van Heertum voor om in de aanstaande aflevering over de Tweede Kamerverkiezingen het te hebben over hoe je je eigen mening vormt.

Doet die professionaliteit niet af aan het charmante houtje-touwtje gevoel van zelf een schoolkrantje in elkaar zetten? Tim haalt zijn schouders op. “Ik vind het wel chill dat ik het niet allemaal zelf hoef te monteren enzo. In dat ict-gedoe ben ik namelijk verrekte slecht.”

Het gevolg is wel dat veel mensen zich tegen ‘zijn’ podcast aan bemoeien: presentator Kai, de docenten, de directeur. Wat als Tim het helemaal zelf in de hand zou hebben? “Oh, dan zou ik het veel meer over politiek hebben. Daar kan ik namelijk urenlang over filosoferen.”

