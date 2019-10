De provincie denkt dat verbouwing van circuit Zandvoort de natuur juist redt

De provincie Noord-Holland denkt dat met de aanleg van paden en tribunes voor de Formule-1-races op het circuit van Zandvoort, dit kwetsbare duingebied juist wordt gered. In het kort geding dat vandaag voor de rechtbank in Haarlem dient, brengt de advocaat van de provincie in dat ‘kan worden vastgesteld’ dat met aanleg wordt voorkomen ‘dat de toeschouwers zich over het terrein verspreiden, met alle negatieve gevolgen voor de op het terrein aanwezige natuur’.

Het argument is door de verschillende natuurorganisaties met hoon ontvangen. Zij eisen juist een einde aan de bouwactiviteit, omdat deze zonder geldige vergunning zijn begonnen. Zij vinden dat die vergunning er ook niet moet komen, omdat het circuit niet aan de voorwaarden voldoet. Er is alleen een uitzondering mogelijk op de beschermende natuurregels als er sprake is van ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’. Hier gaat volgens de natuurorganisaties in Zandvoort om het commerciële belang van een private onderneming. Dat is iets anders dan een openbaar belang, terwijl het ook niet dwingend is.

Aanvankelijk stond de Stichting Natuurbelang alleen in haar kort geding tegen de provincie, maar omdat daarna ook Stichting Rust bij de Kust, Natuur en milieufederatie Noord-Holland en Stichting Duinbehoud zich meldden, heeft de rechtbank deze zaken samengevoegd.

De laatste drie organisaties dachten aanvankelijk dat ze er met goede afspraken met de circuitdirectie wel uitkwamen, maar nu vorige zonder vergunning de geluidswal aan de westkant van het circuit onaangekondigd met machines werd afgegraven, is het vertrouwen geschonden. Er is volgens hen sprake van haastwerk, alleen om aan de belangen van het circuit tegemoet te komen. “Het lijkt opnieuw dat het doorlopen van de normale juridische procedures niet geldt voor het circuit”, aldus de drie in een verklaring.

Een bord van Nationaal Park Zuid-Kennemerland bij Circuit Zandvoort. Beeld ANP

‘Dwingende reden van groot openbaar belang’

Volgens advocaat Hans Besselink van kantoor Pels Rijcken dat de provincie vertegenwoordigt, heeft de directie van het circuit terecht toestemming voor de bouw van paden en tribunes gekregen. Er is volgens hem wel degelijk sprake van ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’. Hij noemt daarbij het belang van de sport (Zandvoort is een topaccommodatie), de veiligheid (van de tienduizenden bezoekers) en de sociaal-economische belangen (de bereikbaarheid).

Omdat de circuitdirectie met de graafwerkzaamheden niet op de gerechtelijke uitspraak wilde wachten, en de provincie de werkzaamheden niet wenste stil te leggen, gaan de natuurorganisaties ervan uit dat hier de zogenaamde ‘Amelisweerd-methode’ wordt toegepast. In 1982 probeerde een Utrechtse actiegroep via een kort geding de kap van 600 bomen voorkomen, maar Rijkswaterstaat liet in vliegende vaart het hele bos door bulldozers platgooien. Zo deed de rechterlijk uitspraak er niet meer toe.

Later vandaag volgt op deze site een verslag van het kort geding.

Lees ook:

Europese regels geven natuurbeschermers gelijk in strijd tegen Formule 1

Op het circuit van Zandvoort mag alleen gebouwd en gegraven worden als er sprake is van ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’. Een Formule 1-race valt daar niet onder, betoogt Stichting Natuurbelang.