De onbewaakte overweg blijft bestaan, omdat miljardair Melchers dwarsligt

Het lukt niet om alle onbewaakte spoorwegovergangen voor het eind van dit jaar te sluiten. Particulieren blijven zich verzetten. De laatste hoop is gevestigd op overweg-bemiddelaar Helma Lodders.

De onbewaakte spoorwegovergang op het terrein van Hans Melchers blijft voorlopig bestaan. De Quote 500-miljardair heeft een conflict met spoorbeheerder ProRail over de sluiting van de gevaarlijke oversteek op zijn Gelderse landgoed. ProRail wil de overgang sluiten en daarvoor in de plaats een alternatieve route aanleggen. Melchers heeft liever dat de spoorbeheerder de oversteek beveiligt. De onderhandelingen zitten vast, volgens ProRail.

Zoals Melchers zijn er meer particulieren die zich verzetten tegen de sluiting van een onbewaakte spoorwegovergang. Sinds 2018 zijn 107 van de 180 onbewaakte overgangen in Nederland aangepakt. Dit jaar volgen er nog tientallen, maar daarmee haalt ProRail niet het doel om alle onbewaakte overwegen eind dit jaar gesloten te hebben. In 41 gevallen is de kans groot dat het niet lukt, liet ProRail onlangs weten aan staatssecretaris Vivianne Heijnen van infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vaak om overwegen in landelijk gebied, zoals in de Achterhoek, Salland en Oost-Groningen.

Beeld Brechtje Rood

Beschermde planten en dieren

In de helft van de gevallen is er geen overeenstemming over sluiting van de overweg met de landeigenaar of een andere belanghebbende. Dat kan een gemeente zijn of een particulier. Die medewerking is vereist, omdat ProRail het afsluiten van een onbewaakte overgang niet juridisch kan afdwingen. Het liefst zou de spoorbeheerder de bevoegdheid willen krijgen om overwegen toch te kunnen sluiten als medewerking uitblijft.

Soms is er geen ingenieursbureau beschikbaar om de overweg te sluiten, of verhindert een beschermde plant- of diersoort dat. In die gevallen is de kans nog aanwezig dat sluiting dit jaar alsnog lukt. Vanwege de ‘complexe situatie’ per overweg is creativiteit nodig om tot een oplossing te komen, stelt ProRail. “Maar waar bovengenoemde factoren spelen, is creativiteit al geprobeerd”, zegt woordvoerder Aldert Baas. “Dan is het onzeker of onmogelijk om voor 2024 tot een oplossing te komen.”

Dodelijke ongelukken

Om de impasse te doorbreken belanden zaken als die van Melchers op het bureau van de nieuwe landelijke overwegbemiddelaar Helma Lodders. Het voormalig VVD-Kamerlid gaat als onafhankelijke bemiddelaar proberen vastgelopen dossiers vlot te trekken.

Haast is geboden, omdat jaarlijks ongelukken plaatsvinden op onbewaakte overwegen, soms met fatale afloop. Op de overgang op het landgoed van Melchers gebeurde dat ook: vorig voorjaar botste een trein op de bestelbus van een pakketbezorger. De bezorger raakte zwaargewond. In 2021 kwam een 21-jarige maaltijdbezorger om het leven nabij het Twentse Zenderen, nadat hij een maaltijd had bezorgd voor beveiligers die moesten toezien op de onbewaakte overgang.

Gevolgen zijn groot

Dat particulieren ondanks de gevaren van een onbewaakte overweg in verzet komen tegen sluiting heeft te maken met de gevolgen van een afsluiting. Die kunnen groot zijn: er moet een nieuwe weg worden aangelegd of gebruikers van de overgang (bijvoorbeeld een boer die met de trekker naar zijn akker wil) moeten ver omrijden. Omrijden met groot materieel brengt ook risico’s met zich mee.

ProRail is bereid de rekening te betalen voor de kosten van de sluiting van onbewaakte overgangen op particulier terrein. Bij openbare overwegen, waarbij wordt onderhandeld met bijvoorbeeld gemeenten, wordt de rekening gedeeld. Een overweg niet afsluiten maar beveiligen is vaak kostbaar. Bovendien blijft de kans op ongelukken dan bestaan.

Hans Melchers was nog niet bereikbaar voor commentaar. Eerder zei zijn zaakwaarnemer tegen De Stentor dat Melchers wil meewerken aan een oplossing maar dat “de uitvoering ervan verschilt van elkaar".

Lees ook:

Voor de 21-jarige maaltijdbezorger kwam sluiting van de onbeveiligde overweg te laat. Waarom duurt sluiten zo lang?

Extra maatregelen bij onbewaakte overwegen, genomen na een dodelijk ongeluk in Drenthe, kwamen te laat voor een 21-jarige Twentse maaltijdbezorger. Hij werd zondag geschept door een trein.